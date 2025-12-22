En esta noticia ¿Qué prevén para el consumo del año que entra?

Noviembre confirmó la tendencia de desaceleración en el consumo de los hogares mexicanos, pues BBVA Research señaló que en ese mes solo hubo un crecimiento de 0.5% en relación con el resultado de octubre, incluso con la celebración de El Buen Fin.

Entre el 13 y el 17 de noviembre, El Buen Fin logró ventas por MXN $219.2 mil millones, lo que le permitió superar la expectativa y marcar un máximo histórico, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y el sector privado.

La temporada de rebajas no fue suficiente, pues el área de investigación de BBVA México detalla que en particular el consumo de bienes tuvo un mes lento, con un alza de apenas 0.4% en relación con octubre.

Al revisar las cifras por tipo de establecimiento, el consumo en línea presentó una contracción de 10.2% mensual, su peor resultado desde enero de este año, aunque en términos anuales, tuvo un crecimiento de 119.4%.

El consumo en establecimientos físicos registró un crecimiento promedio de 1.3% anual en noviembre, lo que contrasta con el alza de 9.4% de noviembre de 2024.

El consumo privado en México es el componente más grande del Producto Interno Bruto (PIB), al representar entre 70% y 80% del total.

La desaceleración del consumo es provocada por “un entorno de prolongada incertidumbre y menor crecimiento de la masa salarial real”, dice BBVA Research.

Esta contracción en el consumo ha afectado las expectativas de crecimiento económico para este año.

La última encuesta de Citi sobre las expectativas económicas para el país prevén un crecimiento de 0.4% para el PIB nacional al cierre de este año.

¿Qué prevén para el consumo del año que entra?

Los bancos prevén un mayor dinamismo para el año entrante en el consumo y el PIB en general.

Por una parte BBVA Research señala que el gasto privado se recuperará de forma paulatina el año entrante, debido a mejores salarios, a lo que se suma una disminución en la incertidumbre proveniente de los cambios de política comercial en Estados Unidos.

“En contraste, otros componentes de la demanda interna, particularmente la inversión, podrían mantener un ritmo de recuperación más rezagado afectado por mayor incertidumbre doméstica”, detalla el área de investigación de BBVA.

Por separado, el banco Ve Por Más, señala que la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) destrabará algunos proyectos de inversión en el país, lo que permitirá generar más empleos y habrá mejores salarios, lo que apoyará al consumo.

Otro factor que acelerará el crecimiento será el Mundial de Futbol, que generará una mejor derrama especialmente en áreas como transporte, alimentos y hospedaje, recreativos, comercio, entre otros sectores del consumo.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, el banco prevé un crecimiento económico y de la inversión “limitado”.

“Esto, conforme persisten algunos de los elementos (zombies) que les frenaron el año pasado, tales como la incertidumbre por los cambios institucionales en el país y una política fiscal restrictiva”, señaló Ve Por Más.