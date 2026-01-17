Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 17 de enero, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 17 de enero

1863: En Manchester, Reino Unido, nace David Lloyd George, político británico, que será una importante figura del liberalismo inglés y primer ministro durante la última etapa de la I Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra.

(Hace 163 años)

1706: Nace en Boston (EE.UU.) Benjamin Franklin, estadista, científico, político, inventor, filósofo y uno de los padres de la independencia americana.

(Hace 320 años)

1600: Nace en Madrid (España), Pedro Calderón de la Barca, importante dramaturgo español del Siglo de Oro. Entre sus obras destacarán "El alcalde de Zalamea", "La vida es sueño" y "El gran teatro del mundo".

(Hace 426 años)

1933: Muere en Nueva York (EE.UU.) Louis Comfort Tiffany, diseñador y artista americano reconocido internacionalmente como uno de los padres del Art Nouveau. Destacó en el arte de la fabricación de lámparas de vidrio.

(Hace 93 años)

1750: En Venecia (Italia) fallece el compositor italiano Tomaso Albinoni, autor de numerosas sinfonías, sonatas, conciertos y del célebre "Adaggio" que lleva su nombre.

(Hace 276 años)

395: Muere en Milán (Italia) Teodosio I el Grande, emperador romano de Oriente del 379 al 395 y de Occidente del 394 al 395, siendo el último gobernante que dirigió un Imperio romano unido, tras él vendrá la división definitiva del imperio romano en dos: Occidente para su hijo Honorio I de 11 años y Oriente para su hijo Arcadio de 17 años. Teodosio había nacido en Cauca (Segovia, en Hispania) en 347 y era hijo del general romano Teodosio el Viejo.

(Hace 1631 años)

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante es el nacimiento de Benjamin Franklin en 1706, ya que fue un influyente estadista y uno de los padres de la independencia americana, contribuyendo significativamente a la formación de los Estados Unidos.