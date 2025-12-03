Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

México atraviesa uno de los episodios climáticos más contrastantes de la temporada, con fenómenos extremos que dividen el país entre lluvias intensas, frío polar y calor sofocante.

Las entidades más castigadas por este complejo sistema meteorológico enfrentan precipitaciones considerables, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo también registran chubascos que mantienen en alerta a las autoridades de Protección Civil por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos.

De acuerdo con los últimos reportes, una masa de aire polar refuerza las condiciones invernales en amplias zonas del norte y centro del país.

Este sistema favorecerá un marcado descenso de temperaturas en las regiones montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan valores extremos que podrían oscilar entre -10 y -5 °C en las sierras de Chihuahua y Durango, con potencial de heladas severas, cristalización de caminos y afectaciones a la actividad agrícola y ganadera.

Se esperan condiciones climáticas adversas para los próximos días en México. Fuente: Shutterstock.

Del calor sofocante al congelamiento: México dividido por contrastes térmicos extremos

Mientras el norte y el centro del país enfrentan temperaturas gélidas, el sur y el sureste viven condiciones totalmente opuestas.

En el istmo de Tehuantepec y amplias regiones de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche, el termómetro podría alcanzar hasta 40 °C, generando un ambiente de calor extremo, bochorno y riesgo de golpes de calor.

Este contraste térmico inusual para esta etapa del año obliga a la población a tomar medidas preventivas muy distintas según la región. En el sur, las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones con adultos mayores y niños. En el norte y zonas altas del centro, en tanto, se sugiere reforzar la protección ante el frío, prevenir intoxicaciones por el uso de calefactores y atender a poblaciones vulnerables.

Especialistas señalan que esta combinación de aire polar, humedad tropical y sistemas de baja presión intensifica la inestabilidad atmosférica, favoreciendo eventos extremos cada vez más frecuentes.

Así estará el clima en México este miércoles 3 de diciembre. Fuente: Shutterstock.

Río atmosférico activa lluvias y posible aguanieve en el noroeste

A este escenario se suma la presencia de un río atmosférico que cruza el noroeste y norte del país, un corredor de humedad que transporta grandes cantidades de vapor de agua desde el Pacífico . Este fenómeno será el responsable de lluvias en Jalisco y chubascos en Sinaloa, Durango y Nayarit, con acumulados que podrían ser localmente intensos.

Las autoridades meteorológicas no descartan la posible caída de aguanieve o nieve en zonas altas de Durango, Sinaloa y Chihuahua, lo que incrementa el riesgo de cierres carreteros, accidentes viales y afectaciones a comunidades serranas de difícil acceso.

Además, se esperan rachas de viento superiores a los 40 km/h en diversas regiones del país, principalmente en el norte, el Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, lo que podría provocar la caída de árboles, espectaculares y cortes en el suministro eléctrico.