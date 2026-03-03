La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, desechó el recurso de revisión promovido por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, contra un amparo concedido a Grupo Televisa del millonario Emilio Azcárraga Jean, y ordenó el pago adicional de más de 103 millones de pesos a la empresa. La decisión fue tomada por la mayoría del Pleno durante la sesión del 2 de marzo de 2026. La ministra Lenia Batres manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución. “Voté en contra. SHCP tiene legitimación para recurrir en defensa del erario”, señaló la jueza de la Suprema Corte. De acuerdo con la mayoría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no cuenta con legitimidad para combatir el amparo en revisión 2473/2025, al considerar que el asunto no plantea un tema de constitucionalidad sino de legalidad. El asunto corresponde al amparo directo en revisión 2473/2025. La mayoría del Pleno, según dio a conocer la ministra, determinó que la actualización de la devolución de impuestos en disputa no implica una cuestión “de constitucionalidad”, por lo que la SHCP no puede intervenir para impugnar el fallo que benefició a Televisa. En consecuencia, se desechó el recurso del SAT. Con esta resolución, el SAT deberá pagar a Grupo Televisa 103,073,347 pesos adicionales a los 288,671,887 pesos que ya le había entregado por concepto de devolución derivada del pago indebido de impuestos, incluyendo intereses y actualizaciones. La ministra de la Suprema Corte Lenia Batres sostuvo que la autoridad hacendaria sí tiene facultades para recurrir este tipo de resoluciones “en defensa del erario”, postura que quedó en minoría.