En un encuentro reciente entre autoridades mexicanas y representantes de Estados Unidos surgió un planteo que vuelve a poner como tema de agenda la manera en que se combate al crimen en México, considerado como uno de los principales flagelos. La propuesta, realizada en un evento oficial por la Embajada estadounidense, se dirigió a las fiscalías del país y apunta a un cambio de enfoque que no todos esperaban escuchar.

La solicitud que se presentó en un espacio de coordinación institucional, donde la cooperación y el intercambio de información suelen ser ejes centrales, ha dejado entrever el gran desafío mayor detrás de lo que se ha dicho públicamente. La intervención ha tenido como foco proyectar cómo y hacia dónde se dirige el trabajo conjunto entre ambos países.

Entre los objetivos principales se destacan reforzar la estrategia y consolidar mecanismos que permitan enfrentar fenómenos delictivos de forma más amplia. Para entender el alcance del pedido y los acuerdos que le siguieron, es necesario revisar lo que ocurrió durante la reunión y cómo se definieron los compromisos para los próximos meses.

La Embajada de los Estados Unidos realizó un pedido urgente y quiere que suceda lo peor con las organizaciones criminales. (Foto: Archivo).

La embajada de Estados Unidos y la petición de desmantelar organizaciones criminales

Durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, señaló que no basta con perseguir delitos individuales, sino que el desafío principal está en desmantelar organizaciones completas. En este aspecto, dejó clara y firme su postura: la coordinación, la capacitación y la colaboración entre instituciones son indispensables para fortalecer los resultados en materia de procuración de justicia.

El encuentro fue presidido por la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien reiteró que el trabajo conjunto con las fiscalías estatales y con autoridades internacionales forma parte de una estrategia sostenida.

Aunque la solicitud de Estados Unidos no es nueva, sí subraya la necesidad de fortalecer estructuras institucionales y garantizar una comunicación más efectiva entre los diferentes niveles de gobierno.

Registro Criminal de Armas de Fuego y acuerdos de información

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el acuerdo para implementar a nivel nacional el seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, una herramienta que busca mejorar la trazabilidad de armas y apoyar investigaciones complejas. Este registro funcionará como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y estará a cargo de las Unidades de Análisis de Información de cada fiscalía.

Además, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener el intercambio de datos con la Agencia de Investigación Criminal y con el Centro Federal de Inteligencia Criminal. Así mismo, revisaron los avances relacionados con las reformas legales en seguridad pública y la actualización de la metodología para recopilar datos de homicidio doloso.

Finalmente, acordaron fortalecer los sistemas de información y entregar estadísticas al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, con acompañamiento del INEGI y la FGR, para asegurar confiabilidad y calidad en los registros oficiales.