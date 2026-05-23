Juicios contra el Estado: el fallo de la Suprema Corte que cambia para siempre los reclamos contra autoridades en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, fijó un nuevo criterio que transformará la manera en que se resolverán miles de juicios laborales promovidos contra instituciones públicas y autoridades del Estado mexicano. El máximo tribunal determinó que los amparos directos contra laudos laborales deberán ser atendidos por el tribunal correspondiente al domicilio original de la junta que emitió la resolución impugnada.

La SCJN explicó que esta regla aplicará “aun cuando con posterioridad, dicha junta laboral haya modificado su competencia o se haya extinguido mediante acuerdo administrativo o reforma legal”. Con ello, el Pleno busca evitar disputas sobre qué autoridad debe conocer los casos y brindar “certeza jurídica” a trabajadores, exempleados públicos y personas que mantienen litigios contra el Estado.

Ministros: Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra. SCJN

El impacto del fallo para trabajadores y personas que demandaron al Estado

La resolución genera efectos positivos para quienes mantienen juicios laborales abiertos, ya que elimina la incertidumbre derivada de la desaparición o transformación de juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, las personas tendrán claridad sobre qué tribunal colegiado deberá revisar sus amparos, evitando retrasos por conflictos de competencia territorial.

El fallo también fortalece la continuidad de los procesos judiciales, incluso cuando las autoridades laborales responsables hayan sido sustituidas por nuevas instituciones. La Corte precisó que la autoridad sustituta únicamente asumirá funciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia, sin alterar el tribunal originalmente competente para resolver el asunto.

Sin embargo, especialistas advierten que esta decisión también podría generar complicaciones para algunos trabajadores que actualmente litigan lejos de su lugar de residencia.

En ciertos casos, los expedientes seguirán vinculados al territorio donde operaba originalmente la junta laboral, aunque la estructura administrativa ya haya cambiado.

Otra posible consecuencia negativa radica en la carga de trabajo de determinados tribunales colegiados, especialmente aquellos ubicados en ciudades con alta concentración histórica de juntas laborales. Esto podría provocar tiempos de resolución más largos en algunos amparos relacionados con conflictos laborales contra dependencias públicas.

Así seguirán ahora los juicios contra el Estado en México

A partir de este nuevo criterio obligatorio, los tribunales colegiados deberán tomar como referencia el domicilio de la junta laboral que emitió el laudo al momento en que se presentó la demanda de amparo. Esa competencia territorial permanecerá intacta aunque posteriormente la autoridad desaparezca o cambie de funciones.

Ministra de la SCJN, María Estela Ríos González. SCJN

La Suprema Corte aclaró que las instituciones sustitutas únicamente podrán intervenir para cumplir la sentencia definitiva que llegue a dictarse. En otras palabras, la reorganización administrativa del sistema laboral ya no modificará automáticamente qué tribunal debe conocer cada juicio de amparo directo.

La decisión de la SCJN surge luego de que distintos Plenos Regionales adoptaran criterios contradictorios sobre estos casos. Con la resolución de la Contradicción de Criterios 45/2026, el máximo tribunal busca unificar reglas y evitar interpretaciones distintas en litigios laborales promovidos contra autoridades e instituciones públicas del país.