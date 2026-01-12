La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de disminuir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular lunes, 12 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este lunes?

Estos son los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este lunes, 12 de enero de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: amarillo

Números de terminación de placa: 5 y 6.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los automóviles con matrícula foránea no podrán desplazarse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana .

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones.

Los coches que no podrán circular lunes, 12 de enero de 2026.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.