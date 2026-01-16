Con el fin de disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este esquema determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Los coches que no podrán circular viernes, 16 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este viernes?

Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este viernes, 16 de enero de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: azul

Números de terminación de placa: 9 y 0.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los coches con matrícula foránea no podrán desplazarse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana .

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.