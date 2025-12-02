Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 2 de diciembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 2 de diciembre

1923: En la ciudad de Nueva York (EE.UU.), nace Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulos, hija de inmigrantes griegos, conocida por su nombre artístico de Maria Callas, que será una gran soprano griega considerada la mejor cantante de ópera del periodo de posguerra. (Hace 102 años)

1859: En la "ciudad de la luz", París (Francia), nace el creador del puntillismo, el pintor neoimpresionista francés, Georges Seurat. (Hace 166 años)

1825: Nace en Río de Janeiro (Brasil) Pedro II, llamado "El Magnánimo", que será Emperador de Brasil desde 1831, cuando se inicie el periodo de Regencia por contar sólo con 5 años de edad, que durará hasta ser coronado emperador en 1841, cargo que ocupará hasta 1889. Bajo su reinado el país alcanzará un importante grado de desarrollo en todos los ámbitos. (Hace 200 años)

1859: En EE.UU. se ejecuta en la horca a John Brown, abolicionista estadounidense, que al tomar conciencia de la inmoralidad de la esclavitud, pretendió crear un refugio en los Apalaches para albergar esclavos previamente liberados por las armas. Para ello asaltó, con un reducido grupo, el arsenal estadounidense de Harpers Ferry, en Virginia y se hizo con el control de la ciudad. Su grupo, rodeado por una compañía del ejército, sufrió diez bajas, entre ellas dos hijos del propio Brown que, finalmente, resultó herido y se rindió. Acusado de traición y asesinato se le condenó a la horca. Se convertirá de este modo en un mártir de la lucha por la igualdad de los hombres y por los derechos humanos. (Hace 166 años)

1814: En el asilo para locos de Charenton (Francia) fallece el marqués de Sade, escritor francés que, por su vida licenciosa se pasó casi toda su existencia en prisión. (Hace 211 años)

1594: En Duisburg (Alemania), fallece Gerardo Mercator, cartógrafo y geógrafo holandés. Concibió una nueva proyección para su uso en los mapas, siendo lo más novedoso de su sistema que las líneas de longitud eran paralelas, lo cual facilitaba la navegación por mar al poderse marcar las direcciones de las brújulas en líneas rectas. (Hace 431 años)

1547: En Castilleja de la Cuesta, Sevilla (España), cansado, enfermo y tratando de volver a sus posesiones en América, fallece el conquistador español del imperio azteca, Hernán Cortés. Por voluntad expresa del conquistador, sus restos serán llevados a México para ser sepultados en la iglesia del Hospital de Jesús, institución fundada por él. (Hace 478 años)

1515: Fallece en Granada (España) Gonzalo Fernández de Córdoba, militar español al servicio de los Reyes Católicos, conocido como el Gran Capitán por sus éxitos en combate. El irresistible ascenso del Gran Capitán acabó por despertar las suspicacias de Fernando el Católico, que le conminó a dar buena cuenta de sus dispendios ante los burócratas de Castilla. Las suspicacias del rey se mostraron totalmente infundadas. (Hace 510 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Maria Callas en 1923, ya que se convirtió en una de las sopranos más influyentes y reconocidas de la ópera en el periodo de posguerra, dejando un legado perdurable en la música clásica.