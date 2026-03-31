Se aproxima el descanso de Semana Santa, tanto para estudiantes como para trabajadores, y habrá algunas dependencias gubernamentales que suspenderán actividades para disfrutar de las vacaciones. Por este motivo, el Metro CDMX ajustará su servicio y cambiará los horarios de transporte por varios días. En detalle, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que ajustará su horario de servicio, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones en sus traslados, ya que las 12 líneas iniciarán operaciones más tarde de lo habitual. Conoce los detalles del cronograma oficial y evita inconvenientes con el traslado. El director del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que el jueves 2 y viernes 3 de abril el servicio del Metro operará con horario de día festivo, iniciando a las 07, es decir, una hora más tarde de lo habitual, y concluyendo a las 00. Para el sábado 4 de abril, el servicio regresará a su horario normal, comenzando operaciones a las 06. En tanto, el domingo 5 de abril volverá a operar con horario de día festivo, iniciando a las 07. Cabe señalar que las estaciones Auditorio (Línea 7) y San Antonio Abad (Línea 2) permanecerán cerradas por trabajos de mantenimiento. En 2026, la Semana Santa inició el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, y concluirá el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección o Pascua. Estas fechas no son fijas, ya que cada año se determinan con base en un criterio específico: el Domingo de Pascua se celebra el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por ejemplo, en 2025 se celebró el 20 de abril, mientras que en 2026 se adelantó dos semanas. Aunque en México la Semana Santa no está considerada como feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo, algunas empresas otorgan descanso durante el Jueves y Viernes Santo. En contraste, la Secretaría de Educación Pública sí contempla este periodo como vacaciones para la comunidad escolar.