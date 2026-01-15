El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación sobre un paso clave para el Gobierno mexicano: la nacionalización de hospitales.

Desde el organismo gubernamental comunicaron cuáles son los que ya han podido comprar, cuál es el único que les falta y la empresa que se resiste a venderlo.

¿De qué se trata el proceso de nacionalización de hospitales del ISSSTE?

El proceso de nacionalización de hospitales que ha iniciado tiempo atrás el Gobierno de México (primero bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y continuándose posteriormente con Claudia Sheinbaum), tiene por objetivo asumir en su totalidad la operación de distintos centros de salud.

Martí Batres, Director del ISSSTE y Claudia Sheinbaum. (Foto: Archivo)

Durante el sexenio pasado, cuatro hospitales fueron administrados bajo el esquema de Asociación Pública Privada (APP). La materialización de la propuesta gubernamental llevó al Gobierno a retomar la administración de 3 hospitales tras concluir la transición pactada con empresas que los administraban:

Hospital General “Dr. Daniel Gurría Urgell”, en Villahermosa, Tabasco.

HG “Dr. Aquiles Calles Ramírez, La Cantera”, en Tepic, Nayarit

Clínica Hospital Mérida, en Susulá, Yucatán

¿Cuál es el hospital que el Gobierno de México aún no pudo comprar?

Se trata del hospital de Tláhuac, en Ciudad de México, que actualmente es administrado por la firma española, Sacyr. Respecto a esta cuestión, el titular del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, se pronunció.

“Hay una empresa española que lo administra. Ellos venían en el mismo acuerdo desde el 2024. Sin embargo, se han resistido mucho”, expresó el funcionario en una disertación ante la prensa días atrás, acompañado por la propia mandataria mexicana.

A pesar de la resistencia que ofrece la compañía, aseguró que comprarán el hospital. “Están los recursos aprobados por la junta directiva del ISSSTE y estamos a la espera de que concluya esa negociación para hacer dicha nacionalización”.

Cabe destacar que el ISSSTE eroga en este momento 137 millones de pesos al mes, lo que implicaría un aporte a esa empresa de unos 37,000 millones de pesos por cumplir con el contrato de 23 años. “Con ese dinero podríamos construir 10 hospitales regionales”, manifestó.

Nacionalizar este hospital, le permitiría al ISSSTE “quitarle una carga”, según expresó Batres. El instituto, en este sentido, “necesita hacer muchas obras y pronto para expandir su infraestructura de salud”.

Al respecto, añadió que esta preocupación también la tiene la propia Presidenta de México, quien ha dicho que “tiene que haber obras pronto”.