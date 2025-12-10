Una de las grandes barreras que se presentan ante los latinoamericano a la hora de viajar a los Estados Unidos de América, además de las restricciones migratorias que mantiene Donald Trump, es la del idioma.

Aprender inglés resulta fundamental para quienes buscan visitar el país norteamericano y desenvolverse sin inconvenientes. La Embajada estadounidense con sede en Ciudad de México (CDMX), en este aspecto, ha dado a conocer a través de redes sociales un beneficio exclusivo con el que contarán algunos jóvenes de México que tengan el deseo de tomar conocimiento de esta lengua.

¿Cuál es el beneficio que ofrece la Embajada de EE.UU. a los extranjeros?

El Programa de Becas English Access Scholarship ofrece a ciertos mexicanos la oportunidad de desarrollar el inglés, habilidades laborales y conocer más de la cultura americana sin costo alguno. La iniciativa permitirá que los jóvenes:

Aprendan inglés para conseguir un mejor trabajo y convertirte en un ciudadano global.

Utilicen Inteligencia Artificial (IA) y aprendan habilidades del siglo XXI.

Estén preparados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Celebren America250 y exploren la cultura americana.

Construyan comunidades más seguras donde residen.

Escuchen a líderes de opinión y expertos en la materia.

Reciban una puntuación oficial del examen TOEFL para usar en su búsqueda de empleo.

Obtengan una certificación con validez ante la SEP por 360 horas.

Reciban un certificado de finalización de la Embajada de los Estados Unidos

¿Quiénes podrán participar por la beca en idioma inglés que ofrece la Embajada de Estados Unidos en México? (Foto: Archivo). Delmaine Donson

El organismo diplomático será el encargado de financiar cada uno de los lugares que obtengan aquellos jóvenes que reúnan todos los requisitos.

¿Qué requisitos deben cumplirse para obtener una beca idioma?

La Embajada de los Estados Unidos establece una serie de requisitos que son necesarios cumplir para poder ser considerados elegibles, como las siguientes:

Ser estudiantes o buscadores de empleo brillantes y talentosos de 18 a 22 años en Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz o Villahermosa.

Estar motivados para aprender inglés, con entusiasmo por alcanzar sus ambiciones profesionales y dispuestos a convertirse en un modelo a seguir en sus comunidades.

Encontrarse comprometidos a asistir a todas las clases desde el 13 de enero de 2026 hasta el 1 de julio de 2027.

¡Atención estudiantes de Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz y Villahermosa! 🎓

Aplica a la #BecaEnglishAccess, desarrolla tu inglés, habilidades laborales y conoce más de la cultura 🇺🇸. ¡Aprovecha esta oportunidad!

Tienes hasta el 14 de diciembre 👉 https://t.co/P2lXopnNAD pic.twitter.com/1nceYbnrd3 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 9, 2025

¿Cómo anotarse y qué documentos se necesitan presentar?

Para anotarse, los aspirantes deberán completar la solicitud desde la plataforma oficial, a la cual podrán acceder a través del siguiente enlace.

El trámite requiere presentar la siguiente documentación:

Copia de la identificación oficial con fotografía (nacional o escolar).

Una declaración escrita explicando por qué desea unirse a este programa.

Un video de un minuto en español donde se lleve a cabo una pequeña presentación y se diga por qué debería ser seleccionado(a).

Los registros escolares más recientes (calificaciones o historial académico.

El programa estará dirigido a 40 estudiantes en: Oaxaca, San Cristóbal, Veracruz y Villahermosa. La postulación ni el programa tienen costo. La fecha límite para la solicitud es el 14 de diciembre.