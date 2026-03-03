A partir de la segunda mitad de 2026, los bancos de México implementarán modificaciones significativas en las transacciones en efectivo. La realización de operaciones con montos elevados requerirá procesos de verificación adicionales, con el propósito de proteger a los usuarios y combatir actividades financieras que puedan ser consideradas sospechosas. El objetivo de estas medidas es fortalecer la seguridad en el sistema financiero, asegurando así una mayor protección para los clientes y fomentando la transparencia en las operaciones monetarias. Conoce los detalles a continuación y evita inconvenientes al manejar dinero en efectivo. Ten en cuenta además la dinámica que tendrán los protocolos de seguridad que se aplicarán próximamente a nivel nacional. La Asociación de Bancos de México ha establecido un umbral que entrará en vigor el primer día de julio de 2026, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención de fraudes. El objetivo es asegurar que cada transacción significativa esté debidamente registrada y vinculada a una identidad verificable. A partir de esa fecha, cualquier individuo que desee depositar o retirar cantidades superiores a los 140,000 pesos en efectivo estará obligado a presentar documentación adicional. Los bancos requerirán una identificación oficial vigente junto con al menos un dato biométrico del cliente. Los datos biométricos pueden abarcar huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de iris, dependiendo de la tecnología que cada entidad bancaria decida implementar. Este requisito será aplicable tanto para transacciones realizadas en sucursales físicas como en cajeros automáticos que cuenten con esta tecnología. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones que superan los 185 millones de pesos a tres entidades financieras, tras identificar deficiencias en sus protocolos de prevención. Estos eventos han propiciado la implementación de medidas más rigurosas en todo el sector bancario. El contexto que rodea estas nuevas políticas está vinculado a investigaciones internacionales y recientes denuncias sobre el uso del sistema financiero para operaciones ilícitas. Autoridades estadounidenses han detectado presuntas irregularidades en diversas instituciones financieras del país, lo que ha resultado en sanciones millonarias impuestas por los reguladores nacionales. El presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que estas recomendaciones exceden los requerimientos establecidos por la regulación actual. El objetivo es establecer a México como un modelo en transparencia financiera, utilizando plataformas tecnológicas que permitan el intercambio de información en tiempo real, posicionándose así como uno de los primeros países en implementar este tipo de sistemas.