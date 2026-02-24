El mes de febrero cierra con los últimos depósitos de una de las asistencias económicas más conocidas del territorio azteca: la Beca Rita Cetina. El Banco del Bienestar, encargado de dispersar los recursos correspondientes a los distintos programas sociales del Gobierno, mantiene vigente y fijado en sus redes sociales el calendario de pagos con las últimas fechas de transferencias para quienes aún no hayan cobrado. Los mexicanos que aún no formen parte de la lista de beneficiarios y estén en la búsqueda de recibir un apoyo financiero por parte de la administración Sheinbaum, tendrán que tomar nota de todos los requisitos. Dentro de la lista de los Programas para el Bienestar, figura uno de los más solicitados por la comunidad estudiantil: la Beca Rita Cetina. Este apoyo económico tiene por objetivo evitar la deserción escolar entre quienes se encuentran atravesando algún tipo de vulnerabilidad social. Por esta razón, se asiste económicamente con un apoyo financiero bimestral a las familias mexicanas que reúnan las condiciones establecidas, tales como: Durante el transcurso de febrero, particularmente durante la última semana del corriente mes, el Banco del Bienestar entregará los depósitos a los beneficiarios que aún no hayan cobrado. Cabe destacar que los montos varían en función del año que estén cursando. En secundaria se entregan 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. Por su parte, en primaria, el apoyo anual es de 2,500 pesos por estudiante, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. En este sentido, desde el martes 24 al viernes 27 de febrero, cobrarán su dinero quienes se apelliden con las siguientes letras: