Recordar los momentos destacados de la historia es una forma de mantener su relevancia a pesar del paso del tiempo. Para que los acontecimientos importantes de nuestro país y el mundo no queden en el olvido, conoce cuáles son las efemérides del 23 de marzo. 1912: Nace en Wirsitz (actual Polonia) Werner Von Braun, ingeniero y físico alemán que pondrá a punto los primeros cohetes teledirigidos con carburante líquido que se convertirán más adelante en las temibles bombas volantes V2 de los nazis. Será capturado en 1945 por los norteamericanos y, a cambio de nacionalizarse estadounidense y trabajar para la NASA como responsable de los programas de los cohetes "Saturno", con los que EE.UU. llegará a la Luna en la década de los 60 del siglo XX, se le eximirá de culpa por su pasado nazi. (Hace 114 años) 1900: Nace en Frankfurt, Alemania, Erich Fromm, destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán, uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica de mediados del siglo XX. (Hace 126 años) 1887: En Madrid, España, nace el pintor Juan Gris, que será considerado uno de los maestros del cubismo junto a Picasso y Braque. (Hace 139 años) 1882: Al sur de Alemania, en Erlanguen, nace Emmy Noether, que será una matemática, alemana, más tarde nacionalizada estadounidense, conocida por revolucionar los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Tras el ascenso de Hitler al poder Emmy Noether se tendrá que exiliar en Estados Unidos. Albert Einstein la considerará una genio. (Hace 144 años) 1769: En la pequeña aldea de Churchill (Oxfordshire, Reino Unido) nace William Smith. Será un geólogo inglés que se interesará por los fósiles y por la manera en que las distintas rocas se superponen en estratos paralelos. Los mapas geológicos actuales se basan en los métodos que establecerá en su libro “Delineación de los estratos de Inglaterra y Gales, con parte de Escocia”. (Hace 257 años) 1749: Nace en Beaumont-en-Auge, Francia, Pierre Simon Laplace, astrónomo y matemático, cuya obra más conocida será "Traité de Mécanique Céleste", compendio de toda la astronomía concida en su época, enfocada de manera totalmente analítica. (Hace 277 años) 2014: En Madrid (España), a los 81 años de edad, fallece Adolfo Suárez. Fue presidente del Gobierno entre 1976 y 1981 y dirigió el cambio del Estado de la dictadura de Franco a la democracia constitucional en tan sólo 2 años y medio, teniendo en contra a la extrema derecha y al terrorismo. Defendió con valentía el diálogo y el consenso en una etapa enrevesada de la vida pública española como fue la Transición. (Hace 12 años) 1946: En su exilio de París, Francia, muere Francisco Largo Caballero, sindicalista y político español marxista e histórico dirigente del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Durante la Segunda República Española fue Ministro de Trabajo (1931-1933) y, tras el derrumbe del gobierno de José Giral en plena Guerra Civil Española, fue nombrado Presidente del Gobierno (1936-1937). Al concluir la contienda se exilió en Francia que al ser ocupada en 1940 por la Alemania de Hitler, fue arrestado e internado en el campo de concentración de Sachsenhausen-Oranienburg, donde pasó la mayor parte de la II Guerra Mundial. (Hace 80 años) 1842: Fallece en París (Francia) el escritor francés Henri Beyle, maestro de la novela analítica, es decir realista, conocido por su seudónimo de Stendhal y por sus novelas "Rojo y negro" y "La cartuja de Parma". (Hace 184 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Werner Von Braun en 1912, ya que su trabajo en cohetes teledirigidos y su posterior colaboración con la NASA fueron fundamentales para el desarrollo de la tecnología espacial, culminando en la llegada del ser humano a la Luna en la década de 1960. Su influencia en la ingeniería aeroespacial ha perdurado hasta la actualidad.