Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 11 de abril en nuestro país y en el mundo. 1910: Nace en Entremoz, Portugal, Antonio de Spinola, militar y político, que llegará a ser Presidente de la República Portuguesa tras el Golpe de Estado democrático del 25 de abril de 1974 ("Revolución de los Claveles"). Presidirá la Junta de Salvación Nacional (que detentará las principales funciones de conducción del Estado tras el Golpe) y será elegido por sus compañeros para ejercer como Presidente de la República, cargo que ocupará desde el 15 de mayo de 1974 hasta el 30 de septiembre del mismo año. (Hace 116 años) 1755: En Shoreditch, pueblo cercano a Londres, Reino Unido, nace James Parkinson, británico polifacético que será médico, sociólogo, botánico, geólogo y paleontólogo. Dedicará parte de su vida al estudio de la gota. No obstante su fama le vendrá por un ensayo publicado en 1817 donde describirá la "parálisis agitante", enfermedad que en la actualidad lleva su nombre: la enfermedad de Parkinson. (Hace 271 años) 1357: En Lisboa, Portugal, nace Juan I, hijo ilegítimo del rey Don Pedro I y de Teresa Lorenço, será el fundador de la dinastía de Avís. Al morir el rey Fernando I en 1383, sin herederos varones y medio hermano de Juan, se iniciará la crisis dinástica, que durará hasta 1385. Este periodo de guerra civil concluirá con el ascenso al trono de Juan I el 6 de abril de 1385 tras la batalla de Aljubarrota. Se mantendrá en el poder hasta su muerte el 14 de agosto de 1433. (Hace 669 años) 146: Nace en Leptis Magna, Tripolitania, República de Cartago (actual Libia) Lucio Septimio Severo, proveniente de una familia de origen itálico que será emperador romano del 193 al 211 y fundador de la dinastía de los Severos (que reinará hasta el 234, con los emperadores Caracalla, Publio Septimio Geta, Heliogábalo y Severo Alejandro). Acentuará el carácter militar y despótico del poder imperial. (Hace 1880 años) 1985: Fallece en Tirana, capital de Albania, Enver Hoxha, dictador comunista albanés, que mantuvo una estrecha sintonía con Stalin y aprovechó la ruptura de la Yugoslavia de Tito con el régimen soviético para romper a su vez con Yugoslavia y reforzar su control sobre el Partido Comunista Albanés, depurándolo de elementos partidarios de Tito. Más tarde rechazó la desestalinización y la apertura que introdujo Kruschev en la Unión Soviética, rompiendo con aquel país en 1961. (Hace 41 años) 1983: En la localidad californiana de Newport Beach, Estados Unidos, fallece la actriz mexicana Dolores del Río, máxima estrella del cine mexicano de la Época de Oro y de Hollywood durante la era del cine mudo y principios del sonoro. Se la considera una de las grandes divas del cine y es figura mítica en México, su tierra natal. (Hace 43 años) 1856: Muere heroicamente Juan Santamaría, reconocido oficialmente como héroe de la República de Costa Rica, al quemar el llamado Mesón de Guerra donde están guarnecidos los filibusteros, acto que permite a los costarricenses vencer a los filibusteros de William Walker y quedarse con la ciudad de Rivas en su poder. (Hace 170 años) 1034: Muere asesinado en Constantinopla (actual Turquía) el emperador romano de Bizancio Romano III, probablemente por orden de su esposa Zoé, por no hacerla caso sobre un complot que preparaba su hermana Teodora para derrocarlos. En vida trató de ganarse a sus súbditos con una política de reducción de impuestos que puso las arcas del imperio en serias dificultades. (Hace 992 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de Antonio de Spinola en 1910, ya que su papel como Presidente de la República Portuguesa tras la Revolución de los Claveles en 1974 marcó un hito en la historia democrática de Portugal, liderando la transición hacia un régimen democrático después de años de dictadura.