Estas son las efemérides del 10 de diciembre

1830: En Massachusetts, Estados Unidos, nace Emily Elizabeth Dickinson, poeta estadounidense de poesía apasionada que la colocará a la altura de otros poetas fundacionales norteamericanos como pueden ser Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson o Walt Whitman. La mayor parte de su obra será revelada tras su muerte ya que sólo tres poemas se publicarán durante su vida. (Hace 195 años)

1815: Nace en Londres (Reino Unido), Agusta Ada Byron, hija del poeta Lord Byron y por matrimonio Condesa de Lovelace. Será más conocida como Ada Lovelace y se convertirá en una brillante matemática que desarrollará la programación como una manipulación de símbolos de acuerdo a unas normas para que una máquina sea capaz de seguir unas instrucciones, en una temprana versión del ordenador programable. En 1979, se creará el lenguaje de programación ADA que lleva este nombre en su honor. (Hace 210 años)

1896: Fallece en San Remo (Italia) el químico e industrial sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Pensó que con armas poderosas las naciones vivirían en paz por temor a su uso. Deja toda su fortuna a la fundación que llevará su nombre. (Hace 129 años)

1198: En Marrakech (Marruecos), fallece el filósofo, matemático y médico andalusí (nació en Córdoba, España), Averroes, uno de los más importantes filósofos árabes y el que más influyó en la filosofía cristiana. Tradujo y divulgó las obras del filósofo griego Aristóteles, comentando alguna de ellas y las de Platón. Muchas de sus obras se perderán por la censura. (Hace 827 años)

