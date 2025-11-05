La Ciudad de México (CDMX) anunció un corte de agua masivo en diez alcaldías, por lo que habrá suspensión del servicio básico en varios lugares de la capital. Si bien las lluvias de esta temporada fueron abundantes, hay zonas donde el suministro es insuficiente , por lo que se implementará un programa de tandeo para solventar la situación.

Del 3 al 15 de noviembre habrá cortes de agua en varios lugares de la Ciudad. Frente a esta situación, las autoridades distribuirán tanques gratuitos entre la población. Habrá una entrega equitativa para los más afectados.

Tanque de agua gratis en México

Conoce los detalles de esta solución y accede a la pipa gratuita, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. Conoce las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cómo funciona el programa de sondeo de CDMX?

El objetivo de esta medida es asegurar el abasto para los habitantes de las alcaldías afectadas, lo que en total impactará a 284 colonias.

Dicho esquema de distribución fue publicado en enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establece que las familias afectadas recibirán un descuento del 95% en el pago de derechos de agua, una medida que busca mitigar el impacto de los recortes.

¿Cómo solicitar la pipa de agua gratis en CDMX?

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) habilitó la plataforma oficial, la cual ofrece un mapa interactivo donde es posible ingresar el nombre de la colonia y alcaldía para verificar el estado del suministro o conocer si hay trabajos de reparación.

Se recomienda revisar con frecuencia los avisos oficiales para mantenerse informado sobre el estatus de la zona.

Las alcaldías afectadas por el programa de tandeo son:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Cada una incluye diversas colonias, como San Bartolo Ameyalco y Torres de Potrero en Álvaro Obregón; Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán; San Lorenzo Acopilco en Cuajimalpa; y Santa Martha Acatitla en Iztapalapa, entre muchas otras que forman parte del listado oficial de Sacmex.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratuita?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA) informó que los vecinos que enfrenten escasez podrán solicitar apoyo a través de la Línea H2O, marcando al 426, donde se coordinará el envío de pipas de agua sin costo.

🚧La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA repara la fuga de 48” que se presentó en Periférico Oriente casi esquina con avenida Revolución Social.

🛠️ Se prevé una disminución en el servicio de agua potable en la zona norte oriente.

🧰… pic.twitter.com/cqma7KccRd — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 3, 2025

Se recomienda realizar la solicitud con anticipación y mantener depósitos limpios y listos para recibir el líquido durante los días del tandeo.