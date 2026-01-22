El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha informado a través de sus canales oficiales de comunicación que los ciudadanos del territorio azteca que soliciten la emisión de una factura deberán contar con 5 datos esenciales.

Los mismos de obtienen a través de la Cédula de Datos Fiscales, un documento clave que identifica a las personas físicas en el territorio azteca. Para conocer aún más acerca de este trámite, se aconseja checar los siguientes detalles.

¿Qué beneficios ofrece facturar?

Emitir y solicitar facturas no sólo tiene efectos fiscales para los contribuyentes de la República Mexicana, las personas morales y las personas físicas.

¿Qué datos se necesitan para solicitar una factura? (Foto: Archivo)

Generar este tipo de comprobante permite obtener grandes beneficios, tales como:

Hacer efectiva alguna garantía

Acreditar la propiedad de un bien.

Comprobar algún gasto como parte del presupuesto o como soporte documental de la contabilidad.

El SAT considera esta gestión tanto como una obligación como también un derecho de los contribuyentes, y es fundamental que sepan que necesitan contar con ciertos datos esenciales.

¿Cuáles son los datos esenciales para emitir una factura?

Con la finalidad de proteger el derecho que tienen los contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, el SAT recuerda a todos los habitantes de México que para emitir factura se necesita contar con los siguientes datos esenciales que se encuentran en la Cédula de Datos Fiscales:

RFC. Nombre denominación o razón social. Código postal de tu domicilio fiscal. Uso del comprobante. Régimen fiscal.

🧾 Para emitir una factura, únicamente se requieren datos que puedes consultar en tu Cédula de datos fiscales.



👉🏽 Genérala aquí:https://t.co/GS4RCfRwUv pic.twitter.com/elsEZwRpX5 — SATMX (@SATMX) January 21, 2026

Alerta por prácticas indebidas en la emisión de facturas

En esta línea de asesoramiento a los contribuyentes mexicanos, el SAT enlista cuáles son las prácticas que considera indebidas al momento de emitir facturas. Conocerlas permitirá evitar ser acreedor a una sanción: