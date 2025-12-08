El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis (CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de bajar la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los autos que no circulan en México este lunes, 8 de diciembre de 2025

Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este lunes, 8 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: amarillo

Números de terminación de placa: 5 y 6.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente detalló que los carros con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas.

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que aquellos automovilistas con requerimientos médicos, transportando a personas vulnerables o manejando en casos de emergencia podrán pedir ser exentos del plan y circular libremente si realizan el trámite correspondiente.

Los papeles que serán necesarios entregar para llevar a cabo el proceso que permite el desplazamiento son los siguientes:

Formulario de solicitud completado y firmado correctamente.

Permiso de Circulación y su duplicado.

Escrito que justifique la urgencia de la atención médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

A pesar de que el trámite debe tramitarse de forma presencial, las personas que no puedan ir en persona deberán enviar a un apoderado con una carta que especifique el permiso firmada por dos testigos. Es este caso se deberá adjuntar las identificaciones de de quienes la suscriben.