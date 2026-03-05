El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis(CAMe) incorporó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de reducir la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana. Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana. Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este jueves, 5 de marzo de 2026: Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente explicó que los autos con matrícula de otro país no circularán conforme a la terminación de la matrícula y, adicionalmente, tampoco podrán hacerlo los días de la semana (sin contar los sábados y domingos) de 5 a 11 horas. El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones. La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente: Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.