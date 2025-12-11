Con el fin de menguar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este jueves?

Estos son los datos de los automóviles que tendrán prohibido circular por la vía pública este jueves, 11 de diciembre de 2025:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: verde

Números de terminación de placa: 1 y 2.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los carros con matrícula foránea no podrán moverse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana.

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que aquellos automovilistas con requerimientos médicos, transportando a personas vulnerables o manejando en casos de emergencia podrán pedir ser exentos del plan y circular libremente si realizan el trámite correspondiente.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.