La verificación vehicular es un trámite obligatorio en los principales estados de México, sobre todo en aquellos con problemas de calidad del aire como Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Jalisco. A través de la misma, técnicos especialistas pueden determinar si las emisiones de contaminantes del vehículo están dentro de los límites máximos permisibles para circular por la vía pública.

En Jalisco, el costo del procedimiento es de 500 pesos o 550 si la cita es fuera del periodo que corresponde a la terminación de la placa de la unidad motorizada, según el calendario oficial. Sin embargo, las autoridades han confirmado que otorgarán la verificación vehicular de manera gratuita con un solo requisito.

Cómo acceder a la Verificación Vehicular gratis: el único requisito

Los automovilistas jaliscienses podrán acceder al trámite de verificación vehicular de forma gratuita durante todo 2026. El gobierno estatal confirmó que quienes cumplan con el pago del refrendo anual no deberán desembolsar el valor equivalente que cuesta este procedimiento ambiental obligatorio.

El gobierno de Jalisco aplica el programa de “ Verificación Responsable” Gobierno de Jalisco

Esta medida representa un alivio económico significativo para los propietarios de vehículos en el estado. La verificación vehicular forma parte de la estrategia “Verificación Responsable” , un programa diseñado para evaluar las emisiones contaminantes y garantizar que se mantengan dentro de los límites establecidos por las normas ambientales.

Requisitos para obtener el beneficio gratuito

El proceso para acceder a la verificación sin costo requiere completar primero el pago del refrendo vehicular 2026. Este trámite puede realizarse en línea a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco o en cualquier oficina recaudadora del estado. El pago del refrendo es el paso fundamental que habilita el beneficio de la verificación gratuita.

Una vez completado el pago, los propietarios deben registrar su información vehicular en el sistema de verificación. Es necesario ingresar el número de placas y el Número de Identificación Vehicular en el sitio web oficial. El sistema requiere un periodo de validación de aproximadamente 48 horas antes de poder agendar la cita para la verificación.

Cuál es el calendario para cumplir con la verificación vehicular

El calendario de verificación vehicular para 2026 se mantiene sin cambios respecto a años anteriores. Los automovilistas deben presentarse según color de su engomado y el último dígito de sus placas:

amarillo (5 o 6) en enero-febrero

rosa (7 u 8) en febrero-marzo

rojo (3 o 4) en marzo-abril

verde (1 o 2) en abril-mayo

azul (9 o 0) en mayo-junio.

Esto permite una distribución ordenada de las citas y evita saturación en los centros de verificación autorizados.

¿Sabías que al realizar la verificación vehicular contribuyes a mejorar la calidad del aire en nuestro estado? Sin embargo, en redes circula mucha información falsa sobre este tema. Por eso, salimos a preguntar a los jaliscienses cuánto conocen y qué opinan sobre el programa. pic.twitter.com/lafAff4ico — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) January 14, 2025

Este programa de verificación vehicular sin costo aplica únicamente en el estado de Jalisco y beneficia a todos los vehículos registrados en la entidad que cumplan con el requisito del pago del refrendo. Los vehículos que agenden citas fuera del periodo correspondiente a su terminación de placa normalmente pagarían 550 pesos, pero con el refrendo pagado también acceden sin costo.