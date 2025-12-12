En esta noticia Quiénes podrán acceder al descuento del 90% en sus multas de tránsito

Hay buenas noticias para los conductores de la Ciudad de México que tienen multas de tránsito pendientes, pues el gobierno de Clara Brugada anunció oficialmente que condonará hasta el 90% del valor de las multas de tránsito con la finalidad de que los automovilistas se pongan al corriente y regularicen su situación vehicular .

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de apoyo fiscal a los capitalinos durante el próximo año.

Los descuentos aplicarán en 2026 y forman parte del proyecto de Paquete Fiscal para la Ciudad de México enviado por la jefa de gobierno al Congreso capitalino, donde también se determinó condonar las multas y recargos en predial y agua. El programa busca incentivar el cumplimiento voluntario de obligaciones pendientes entre los habitantes de la capital del país.

Quiénes podrán acceder al descuento del 90% en sus multas de tránsito

Se trata de una excelente noticia para los conductores capitalinos, ya que no tendrán que pagar el monto total de las infracciones vehiculares, sino solo el 10% del valor de las infracciones acumuladas. Esto significa que tampoco se pagarán recargos ni actualizaciones que se hayan generado por el paso del tiempo. El ahorro puede ser significativo para quienes tienen múltiples infracciones acumuladas durante los últimos años.

Requisitos para acceder a la condonación de multas en CDMX

El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, Juan Pablo de Botton, indicó que durante todo el 2026 se ofrecerán descuentos de hasta el 90 por ciento para el pago de multas de tránsito. Además, se eliminarán completamente las actualizaciones y recargos para quienes decidan cumplir con sus infracciones pendientes durante este período de gracia fiscal.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, presentó #RumboAlMundial la placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026, una edición limitada con costo de 1,500 pesos, que incluirá para las y los capitalinos la baja vehicular.

Se prevé una recaudación aproximada de 90 millones de pesos,… pic.twitter.com/wDVgt92CsI — Juan Pablo de Botton (@JPDeBotton) December 11, 2025

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este beneficio de condonación no aplicará para todos los tipos de infracciones.

Qué multas quedan excluidas del descuento

Quedan excluidas del programa las siguientes categorías de multas:

infracciones por uso indebido de carriles confinados

infracciones vinculadas directamente a delitos

infracciones vinculadas a hechos de tránsito con lesiones a terceros.

Estas exclusiones responden a la gravedad de las faltas cometidas y su impacto en la seguridad vial. Brugada enfatizó que en el caso de las infracciones que no son consideradas graves, los automovilistas no tendrán que pagar recargos acumulados, sino únicamente el 10 por ciento de lo que corresponda a las infracciones que tenga registradas el vehículo.

Ciudad de México confirmó que perdonará deudas de multas a los conductores capitalinos. Gobierno de CDMX

El gobierno capitalino espera que esta medida permita regularizar la situación de miles de vehículos que actualmente tienen infracciones pendientes y que sus propietarios no han podido liquidar por el monto acumulado. La condonación también busca reducir la cartera vencida en materia de infracciones de tránsito y fomentar una cultura de pago entre los automovilistas.

Los conductores interesados en aprovechar este programa de condonación podrán consultar el estatus de sus multas a través del portal oficial del gobierno de la Ciudad de México o acudir a los módulos de atención ciudadana para recibir orientación sobre los trámites necesarios. Se recomienda no esperar hasta el final del año para realizar los pagos correspondientes.