Una nueva exigencia administrativa comenzó a generar preocupación entre automovilistas en uno de los estados con mayor población migrante de Estados Unidos. El cambio impacta directamente en quienes necesitan completar un trámite clave para circular legalmente con su vehículo. Durante años, muchos conductores lograban renovar o gestionar permisos vehiculares con distintos tipos de identificaciones. Sin embargo, las autoridades comenzaron a aplicar controles más estrictos y ahora ciertos documentos se volvieron indispensables para completar el proceso. El ajuste ya empezó a implementarse en distintas oficinas locales y podría dejar a miles de personas sin la posibilidad de registrar su automóvil si no cumplen con los requisitos exigidos. La medida afecta especialmente a residentes migrantes que viven en zonas fronterizas. El estado de Texas comenzó a aplicar nuevas verificaciones para algunos trámites vehiculares. Según reportes difundidos por Univision, desde el 5 de marzo varios condados recibieron instrucciones para solicitar la verificación del estatus migratorio al momento de registrar un vehículo por primera vez. La medida fue impulsada por el Texas Department of Motor Vehicles, organismo encargado de supervisar los trámites relacionados con vehículos en el estado. Las oficinas locales ahora deben revisar con mayor detalle la documentación presentada por los solicitantes. Las autoridades buscan confirmar la identidad y situación migratoria de quienes realizan el trámite. En un estado como Texas, donde vive una gran cantidad de residentes extranjeros, el cambio podría tener un impacto significativo. Diversas estimaciones indican que hasta 1.9 millones de migrantes sin documentos podrían enfrentar dificultades para completar el registro de su automóvil si no cuentan con la documentación requerida. Con la nueva normativa, los conductores deberán presentar ciertos documentos oficiales para registrar su automóvil o completar trámites relacionados con el permiso vehicular. Entre los documentos que las autoridades pueden solicitar se encuentran: Además, las autoridades informaron que ya no se aceptarán identificaciones temporales o con restricciones, que anteriormente podían utilizarse para algunos procesos administrativos. Este endurecimiento de controles se produce en medio de un contexto político más amplio. Durante la presidencia de Donald Trump se impulsaron varias medidas orientadas a reforzar la verificación migratoria en distintos niveles del gobierno. En paralelo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, adoptó otras decisiones relacionadas con políticas migratorias y laborales, incluyendo restricciones administrativas vinculadas con programas de visas. Ante este escenario, especialistas recomiendan que los automovilistas revisen con anticipación los documentos necesarios para registrar o renovar el registro de su vehículo, ya que la falta de alguno de ellos podría impedir completar el trámite ante las autoridades vehiculares.