Verano: ¿momento ideal para buscar trabajo?

Es común que durante el período comprendido entre los meses de noviembre y marzo surjan nuevas oportunidades de empleo debido a cuestiones vinculadas al gran número de personal que entra en vacaciones y que precisa reemplazos y a que es el momento en el que muchas empresas planifican su año.

El 30% de las empresas argentinas contratará personal en 2023, cuáles son



Por supuesto,también aparecen los picos que se dan en el rubro turístico, la hotelería y también con actividades relacionadas con la cosecha que incrementa la necesidad de mano de obra que va desde la logística y las ventas hasta la mano de obra más calificada.

Pero también es momento de oportunidades. Según Diego Ortega, vicepresidente de Pullmen, "típicamente hay más demanda para cubrir posiciones operativas pero con relevancia en las cadenas de valor". Para él, "tanto el personal administrativo, como de cadetería, recepción y operarios de depósito, son lugares comunes que no requieren de una curva de aprendizaje muy extensa, por lo que se vuelven aptos para ser cubiertos en verano".

Con el trasfondo de un trimestre recesivo, este verano está habiendo una gran salida por vacaciones, lo que de acuerdo a Ortega "originará el pedido de reemplazos temporarios y también algunos movimientos estacionales clásicos. La expectativa es que este patrón se mantenga en el año y registre una tendencia creciente".

Más servicios, menos industria

Carlos Contino, socio gerente de CONA RH sostiene que el turismo es el sector estrella en la demanda veraniega de mano de obra bajo modalidad temporal.

"Además de búsquedas por estacionalidad, producto de las promociones y del servicio al cliente, particularmente el rubro retail, super e hipermercados se verán invadidos por repositores, promotores y degustadoras. También se preparan las promociones de verano en las playas argentinas. Mar del Plata y Pinamar llevan la delantera".

Desde ambas consultoras estiman que la temporada 2022/23 requerirá similar cantidad de personal temporario que el mismo período del 2021/22, pero que el mix de perfiles será diferente. Habrá menos búsquedas de operarios y personal para industria y más búsquedas de personal para acciones de marketing y comerciales. Ello obedece, en parte, a la baja de la actividad industrial producto de las trabas a las importaciones.

El verano no es tiempo muerto

Por algún motivo hay un sesgo por el cual la gente piensa que el verano es tiempo muerto y "últimamente me preguntan si es el momento para buscar un cambio laboral", cuenta Sandra Olive, Managing Partner de Executive Search en Backers & Partners.

La ejecutiva cree que esa falsa creencia "tiene que ver con la idea de fin de año, fin de clases, fin de año fiscal etc., y en que en el pasado, enero y febrero eran meses "muertos" ya que la mayoría de la gente en argentina se tomaba un mes entero de vacaciones. Pero la realidad es que eso ya no es así, y las organizaciones siguen en movimiento", explica.

Por su parte, Contino subraya que "el verano es un excelente momento para buscar oportunidades de trabajo", y agregó que es falso que solo hay oportunidades laborales para la base, sino que también surgen para posiciones técnicas.

La recomendación de Olive para aquellas personas que están en búsqueda activa es que no se tomen vacaciones de su búsqueda laboral. "Viajen con sus computadoras, estén atentos a mails y mensajes internos en LinkedIn y sean proactivos. El verano es un momento ideal para tener reuniones por Zoom ya que la agenda no los ata y no hay que hacer malabares para esquivar agendas, líderes y colaboradores para tener entrevistas sin presiones".

La crisis laboral aumenta la vacancia

Para Cristina Oneto, CEO y founder de Talentum, el último trimestre del año es el período de crisis laboral por excelencia porque "los colaboradores comienzan a preguntarse no sólo que quieren hacer sino para qué profesión o especialidad son realmente buenos".

Sin embargo, señala, "el 50% de las personas desconoce su verdadero potencial y ocupa cargos y realiza tareas que no le satisfacen por lo que comienzan a vivenciar cierto grado de insatisfacción cuando ven que sus metas no se cumplen".

Frente a esta crisis, muchos deciden abandonar el barco y otros deciden seguir en el mismo pero con nuevos conocimientos y un mayor grado de especialización, "entonces ante esa duda y esa crisis que al fin y al cabo no son más que una valiosa oportunidad, la pregunta acerca de "para qué soy bueno" aparece con fuerza y tanto en un caso como en otro, se abren nuevas posibilidades para aquéllos perfiles externos o internos cuyo potencial es el indicado para esos cargos".

De temporal a permanente

El periodo de fin de año implica también un mayor riesgo de burnout entre los colaboradores. Y es por esto que, cada vez más compañías se están apoyando en soluciones de contratación temporal para poder hacer frente a la presión, el estrés y las fluctuaciones de la demanda de los distintos sectores.

Un reciente estudio de Page Group señala que una de las más grandes ventajas que aporta la contratación temporal que se da durante períodos estacionales es la reinserción laboral. Estos trabajos de corto plazo, señala el estudio, son ideales para comenzar una carrera profesional o para volver de un período de inactividad y además, pueden ser la puerta de entrada a multinacionales y compañías de renombre.

"Para las empresas, el empleo temporal significa flexibilidad en la gestión y agilidad en el tiempo de actuación", señala la Executive Director de Brasil, Maíra Campos. Además, "posibilita el acceso a colaboradores especializados para que se concentren en un proyecto específico".

Otra de las ventajas que fue mencionada como importante por el 32,1% de las organizaciones consultadas para elaborar el informe es el hecho de poder trabajar por proyectos, incrementando la cantidad de casos de éxito, aumentando la experiencia profesional de manera dinámica y evitando caer en la monotonía.

En relación a la cantidad de colaboradores que hacen el recorrido de temporal a permanente, si bien la respuesta depende de muchos factores externos, como la situación económica de un país, la industria a la que pertenece la empresa, las habilidades técnicas y blandas que puede tener el colaborador, etc., para 3 de cada 4 consultores el ratio de conversión de temporal a permanente es superior al 20%.

Esto que implica que 1 de cada 5 colaboradores que empieza con un contrato por un período de tiempo definido pasa a tener uno por tiempo indeterminado por lo que la opción más popular fue que, para el 41,8% de los consultores, la tasa de conversión es superior al 30%.