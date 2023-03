Todos los quieren: los talentos que dominan la escena laboral

Gozan de pleno empleo y las empresas compiten por atraerlos. Mayores beneficios y hasta sueldos en dólares son algunos de los incentivos que reciben por parte de las compañías para que se sumen a sus estructuras. Esta es la realidad que hoy viven los talentos IT, los más buscados en la Argentina (pero también en la región, y el mundo, por eso muchos trabajan directo para afuera).



¿Cuáles son esos perfiles tan demandados hoy? "Tanto las empresas tech (en un actual contexto de crisis) como las empresas tradicionales, buscan posiciones senior que puedan liderar equipos de transformación digital y de datos, el nuevo combustible de los negocios", dice Daniel Iriarte, director asociado en Glue Executive Search.

Y enumera el podio: Chief Technology Officer (CTO), Chief Data Officer (CDO) y líderes de Transformación Digital. "Se los busca con experiencia en lo digital, nuevas tecnologías, seguridad de la información y arquitectura de datos", indica Iriarte.

Más allá del universo IT, las otras dos posiciones que hoy están al tope de la demanda son Chief Financial Officer (CFO) y Chief Product Officer (CPO).

"Podríamos listar como "los más buscados" a los Ingenieros de software, Arquitectos de datos (Architecte Science), Científicos de datos (Data Science), Desarrolladores (front end, back end, full stack), Devops, Expertos en UX/UI y ciberseguridad, entre los que más se repiten en las búsquedas de los headhunters", enumera Noelia Villagrán, Talent Attraction Leader de Readiness Global.

A su vez, mirando hacia adelante, "la próxima década estará marcada por la inteligencia artificial, algo que empezó a suceder. Los programadores ya son muy demandados, pero considero que perfiles con conocimiento en IA y robótica serán muy requeridos", suma Gastón Vilachan, líder de Atracción de Talento en Ceta Capital Humano.

Los perfiles tecnológicos son los más difíciles de conseguir, "porque son menos y porque ya están blindados por otras compañías que son creativas en sus estrategias de contratación y ofrecen salarios y beneficios competitivos para retener a los candidatos adecuados. En la actualidad, la mayoría de las empresas dependen de la tecnología para ejecutar sus operaciones y mejorar su eficiencia", explica Federico Carrera, cofounder & COO High Flow.

"No quisiera dejar de mencionar la paradoja Argentina: hablamos de escasez de talentos en el mercado laboral, pero por otro lado existe un sector amplio de la población en situación de pobreza, que se encuentra con grandes dificultades al momento de conseguir un trabajo, que está excluido del sistema laboral formal. Este es un fenómeno que tiene las particularidades únicas de Argentina, pero que también es parte de un fenómeno global de descalce de habilidades que impulsa una necesidad crítica de reskilling y upskilling de la fuerza laboral que nos incluye a todos", advierte Maximiliano Schellhas, director General de Staffing, Key Accounts & Inhouse de Randstad Argentina.

En este sentido, Carla Cantisani, directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina y Uruguay aconseja que para gestionar la escasez de talento, "las empresas no tienen más remedio que incluir a todas las personas, de todas las edades, y también dirigirse a los desempleados. Esto eventualmente beneficiará a la sociedad y los sistemas de bienestar social, así como a la economía, dado que se llenan más puestos de trabajo. Y ninguna empresa, gobierno o institución puede resolver los problemas del mercado laboral por sí sola".

Lo que buscan

Stella Maris Sanyan, directora de Salud de WTW, asegura que "a la hora de atraer a nuevos talentos, encontramos que hay distintos elementos que los candidatos evalúan, dependiendo de su género y generación. Las principales categorías son":

· Salario y bono: ocupa el primer lugar y hay coincidencia total en todas las categorías de trabajadores analizadas.

· Trabajo flexible: es más valorado por las mujeres.

· Seguridad en el empleo: altamente apreciado por las generaciones desde la X a la Z, siendo algo más valorado por los hombres que por las mujeres, que, más que seguridad, prefieren flexibilidad.

Para sumar aún más complejidad, los perfiles hasta acá mencionados, "aunque no decidan estar en búsqueda activa, son contactados habitual y proactivamente por distintas empresas, no solamente locales, sino de otros países, con la posibilidad de trabajar de forma 100% remota", observa Villagrán.

"Este último punto es el que más agudiza la competencia entre empresas, ya que pos pandemia se acrecentó el trabajo remoto y con él la posibilidad de vencer las fronteras al momento de elegir un proyecto, un empleador y hasta el país para el que decidas trabajar", añade la ejecutiva de Readiness.

Esta escasez de talento no es una problemática solo local, sino mundial. Entonces, "cada vez más compañías empiezan a dolarizar los sueldos de estas posiciones ante la dificultad para poder cubrirlas", adelanta Natalia Terlizzi, CEO de HuCap.

"Abonarles una parte del salario en dólares no es algo generalizado, pero sí algunas compañías comenzaron a realizarlo para algunos puestos muy específicos ante la real dificultad de cubrir puestos claves y las consecuencias que esto tiene en sus negocios. En algunos casos pesificando esos montos para cumplir con las obligaciones impositivas y previsionales, en otros casos lo hacen directamente en cuentas en el exterior, y algunas otras utilizan plataformas de pago virtuales y plataformas de tipo colaborativa", enumera Terlizzi.

"Recruiters, Ingenieros de Software y Site Reliability Engineer son los perfiles con mayor facilidad de outsourcing para ser contratados por el exterior. Entiendo que en los casos de Graphical, 3D y Motion Designers hay una competencia feroz por las nuevas tendencias del metaverso, posiciones muy bien remuneradas que, además, facilitan trabajar a distancia", cuenta Gustavo Brey, cofounder de Ingenia.

Luis Guastini, director General de ManpowerGroup Argentina, resalta que en este contexto, "las empresas tienen que comenzar a mirar hacia dentro para cubrir las posiciones que necesitan. Será fundamental que mejoren la forma en que evalúan el rendimiento de los profesionales para poder identificar competencias existentes y reubicarlas de forma inteligente".

Y agrega: "realmente hay una gran oportunidad que no está siendo aprovechada, en la que muchos colaboradores cuentan con un gran entendimiento del negocio y son capaces de ocupar otros puestos dentro de la organización".

También las empresas empiezan a reconocer las dificultades que atraviesan al momento de buscar "perfiles con la adecuada combinación de competencias técnicas y soft skills, como la buena comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad, la empatía y la adaptabilidad. Estas habilidades cumplen un rol fundamental para el desarrollo profesional de todos los colaboradores y de las organizaciones", observa Casandra Giuliano, Chief Human Resources Officer de Grupo Supervielle.

Ampliando la mirada

La agenda también va marcando la demanda de las posiciones, revalorizando algunas y haciéndolas crecer por encima de lo que se preveía hace algunos años. "Entendemos que los perfiles se potenciarán, sobre todo de la mano de la transformación digital que está ocurriendo y continuará, lo que llevará a todos a replantearnos lo que nos disparará la tecnología futura", dice de Claudia Sadowyk, gerenta nacional de Negocios y Servicios de Bayton.

"Yendo a sectores puntuales, podemos destacar a aquellos relacionados con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, como ingenieros ambientales, arquitectos sustentables y especialistas en energías renovables. También se prevé una mayor demanda de perfiles relacionados con la salud mental y el bienestar, como psicólogos o terapeutas", aclara Sadowyk.

En coincidencia, Lucila Canónico, gerenta de Recursos Humanos en Natura y Avon, asegura que se ve "venir un auge de los talentos verdes o ESG (sigla en inglés que refiera a Ambiente, Social y Gobernanza). No me refiero al perfil específico en gestión ambiental, sino de perfiles de disciplinas diversas que tengan la capacidad de involucrar la mirada de triple impacto en su gestión diaria".

En conclusión, como enumera Valentina De Loof, VP of Human Resources de intive, "en la próxima década se espera que los perfiles IT más demandados sean los que están relacionados con transformación digital, ciberseguridad y algún lenguaje en particular de programación de software, como: inteligencia artificial y machine learning y especialistas en la nube o en análisis de datos, entre otros".