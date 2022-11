Ser diversas e inclusivas, o no ser: el dilema actual de las empresas

Una empresa que no es diversa e inclusiva ya está perdiendo la posibilidad de acceder a talentos. No solo porque no los está considerando, sino también porque los trabajadores no la eligen para desarrollarse en ella. Además de sesgar la creación de productos y servicios baja una concepción cerrada. Es por eso que el futuro del trabajo será para las compañías propicien que sus integrantes encuentren y expresen su propia voz.

"Cuando hablamos de diversidad, significa tener representada la misma diversidad de la sociedad hacia adentro. No solo porque es el deber ser, sino porque nos hace llegar de una mejor forma a nuestros clientes con nuestros productos y servicios", asegura Cecilia Giordano, CEO de Mercer.

¿Qué incluye la diversidad? "No solo se da por temas taxativos como es el género, la edad, la raza o el color, o la comunidad LGTB o personas con discapacidad. Está la diversidad de pensamiento, de mirada y de experiencia vivida, lo que hace ver la vida diferente. Es la que es invisible y la que genera que los equipos no se pongan de acuerdo y no lleguen a los resultados", suma Giordano.

Por su parte, Jorge C. Figueroa, director de Public Affairs & Sostenibilidad de Randstad para Argentina & Uruguay, observa la diferencia entre diversidad e inclusión. "La diversidad es el mix de características visibles que nos hacen similares o diferentes entre nosotros. La inclusión implica la gestión de esa diversidad. Inclusión es instalar la diversidad como valor cultural de las empresas e instituciones".

"Ser identificada como una empresa inclusiva y diversa construye atributos de marca empleadora y facilita los procesos de atracción y retención de talentos. La diversidad se caracteriza por visibilizar lo invisible, y esto impacta directamente a la hora de generar disrupción e impulsar la innovación. La diversidad incomoda, cuestiona, y esto debe poder gestionarse de manera adecuada para generar resultados innovadores", añade Figueroa.

"Tenemos que entender que la diversidad es una fuente de riqueza. Así la inclusión no se vería como una moda, sino como una clave para el desarrollo económico y humano", define Natalia Odolinski, gerente de Gestión de Personas de Auren.

En este sentido, Cecilia Bauzá, directora de Comunicaciones y RRHH de P&G Argentina, destaca que todo el tiempo modifican, revisan y amplían los beneficios gracias a las propuestas de sus colaboradores. "Realizamos una encuesta organizacional una vez al año para saber dónde intervenir. Y agregamos encuestas cada tres meses para evaluar lo que funciona y lo que no para ajustar el plan el siguiente trimestre", indica la ejecutiva.

"Las prácticas inclusivas puertas afuera de la empresa son también muy importantes para fomentar los valores mediante la posibilidad de participar en programas y actividades a fines", añade Yanina Balboa, directora de Recursos Humanos y Talento de Clúster Latam Sur.

PARTIR DEL DIAGNÓSTICO

"Según la investigación Futuro del trabajo: ¿quién lo realizará?, que realizamos junto a Everest Group, el 78% de las empresas quiere mejorar la diversidad de su nómina de personal: 32% está evaluando diferentes iniciativas, el 27% está planificando evaluarlas en los próximos 6 a 12 meses y el 19% las está adoptando", indica Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions y People & Culture de ManpowerGroup Argentina.

Pero, al momento de implementarlas, "encuentran obstáculos, como incapacidad para atraer a candidatos de grupos en desventaja (44%), prejuicios de reclutadores (41%), falta de talento calificado de grupos en desventaja (38%), problemas con la cultura del lugar de trabajo (33%) y falta de recursos y apoyo de los managers/directivos (26%)", enumeró Aguilera.

"Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, es que necesitamos ser humildes, y una de las mejores prácticas para abordar cualquier grupo ha sido hacer radiografías para entender qué estamos haciendo bien, identificar las áreas de oportunidades, y socializar nuestras acciones con las personas que queremos impactar", aclara María Magdalena Moret, vicepresidenta de Medtronic para Latinoamérica Sur.

"La diversidad y la inclusión son temas que por su naturaleza están en constante evolución y por lo tanto requieren de estrategias de mejora continua. Para ser verdaderamente inclusivas, las empresas deben incorporar a la gestión de la diversidad como parte core de la estrategia de negocios. No se trata solo de programas o iniciativas aisladas, sino que se requiere un cambio de prioridades", dicen desde Telecom.

Celina Gioja, consultora especialista en diversidad, señala que "ser una empresa diversa e inclusiva es también amigarse con la idea de que no existe un solo modelo de perfil profesional exitoso, que generalmente es el modelo del varón, heterosexual, sin discapacidad, que está disponibles 24x7, para dar lugar a la convivencia de diferentes estilos y personalidades".

"Para nosotros la diversidad es el respeto a la perspectiva individual. Se trata de uno, sus colegas y el mundo que cuidamos que se unen. A su vez, la inclusión consiste en crear un profundo sentido de pertenencia donde se valora, se escuchan activamente y se avanza en una cultura de todos para todos", detalla María Luz Menendez, directora Senior Legal de Johnson & Johnson.

CLAVES PARA SER MÁS DIVERSOS

¿Qué deben hacer las empresas que quieren ser más diversas? "El principal trabajo de las empresas para vivir una cultura inclusiva es preparar a la organización para que cada persona pueda aportar desde las diferencias en lugar de tratar de amalgamar a todos bajo una misma forma de actuar", afirma Florencia Godoy, principal de Glue Executive Search.

Hay varias opciones a explorar. "Se puede acompañar con programas de embajadores internos, que pueden ser aquellas personas de la compañía que ya tienen un interés profundo en la temática, y quienes pueden compartir sus conocimientos con el resto de la organización, expresando, incluso, puntos de vista personales. Estas personas dan charlas, escriben artículos, interactúan con sus compañeros y compañeras", relata Diego Rubio, SVP & Gerente General para América en intive.

"Es preciso contar con un Programa de Diversidad que incluya, entre las múltiples acciones que podrían llevarse a cabo, una política de reclutamiento que incorpore la mirada de la diversidad, al momento de seleccionar y entrevistar a las personas", suma Sandro Cosentino, Head de RRHH, Relaciones Institucionales, MASH y RSE de Grupo Los Grobo.

Algunos proyectos incluyen "el método de procesos de selección a ciegas, visibilizar testimonios de los mismos empleados sobre la diversidad, promover un lenguaje inclusivo, celebrar fechas importantes y que sean parte del programa de comunicación interna. También crear un canal interno de diversidad e inclusión para que el empleado pueda acercarse ante cualquier inquietud", enumera Claudia Sodowyk, gerente de Negocios y Servicios Bayton.

Para que todas las personas que la integran se sientan cómodas, en PepsiCo "se trabaja en un protocolo de incorporación y de transición interna. A su vez, trabajamos con nuestro Employee Resource Group EQUAL en la sensibilización de temáticas LGBTIQ+, en la que se abordan diferentes temáticas", cuenta Matías Illodo, gerente de Recursos Humanos de la compañía en Argentina.

"Incentivamos la escucha activa, honesta, presente y responsable, con el objetivo de fomentar un ambiente de trabajo diverso, equitativo e inclusivo, en el que las necesidades y los requerimientos de los colaboradores sean parte de nuestra conversación cotidiana, y donde la empatía cumple un rol fundamental", refuerzan desde Nissan Argentina.

Siguiendo con las acciones que permiten mejorar en diversidad, Belén González Mendiaz, directora de Recursos Humanos de Bristol Myers Squibb Argentina y Chile, observa que "fue clave capacitarnos, aprender, y asesorarnos de organizaciones que nos acompañan, como Bridge The Gap, La Red Di Tella de Empresas por la Diversidad, Storytellers, Pride Connection, La Cámara de Comercio Gay y Lésbica, Equidad AR, Incluyeme y Techo, entre otras".

Otro punto que debe tenerse en cuenta, es abordar la prevención y erradicación de las violencias. "Para esto desarrollamos un protocolo para atender adecuadamente las posibles situaciones de violencia doméstica y acoso sexual laboral", detalla Fernanda Manuel, gerenta de Sustentabilidad, Diversidad & Inclusión.

Por último, sobre qué colectivos están pendientes de ser más incluidos, Cintia González Oviedo, directora de Bridge The Gap, advierte que "hay muchos en la agenda de discapacidades que necesitan mayor impulso. Hay una gran materia en comprender el impacto que tienen la diversidad en la cultura y en el negocio.El lazo basado en algunos prejuicios y sesgos sobre la diversidad limita la inclusión.

"Cuando la diversidad y la inclusión marcan el día a día de una empresa, las personas son capaces de comunicarse y trabajar juntas, y comprender las necesidades y perspectivas de los demás", concluye Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos de Adecco Argentina y Uruguay.