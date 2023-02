Repensar los espacios de trabajo: cowork, oficina o home office

Hay para todos los gustos. Las modalidades de trabajo se ampliaron y con ellas, también los diferentes tipos de contrataciones. El formato homeoffice abrió la posibilidad de contratar talento en el exterior, así como también, prestar servicios para empresas del extranjero.

Cómo será el trabajo en el 2023, ¿seguirá el modelo híbrido?



La diversidad de opciones que se consolidó con la pandemia continúan revolucionando la manera de trabajar y cómo se conciben los espacios laborales o aquellos que se pueden adaptar al laboral.

La oficina ya no es más sólo un espacio donde cumplir una tarea; sino que se convirtió en un espacio que se podría llamar hasta recreativo, un lugar donde sociabilizar, hacer uso de algunos beneficios de la empresa y ponerse al día con los compañeros de trabajo. Entre tanto homeoffice, ir de vez en cuando a la oficina recibe un "acepto" por parte de los trabajadores, sobre todo los millennials.

"En Globant, buscamos que quien visite nuestras oficinas pueda experimentar la cultura Glober, basada en el valor Have Fun. Priorizamos el desarrollo de espacios en los que las personas puedan conectarse, divertirse, inspirarse y compartir experiencias. Así, fomentamos el bienestar y consolidamos un sentido de pertenencia con todos nuestros equipos", señala Pablo Bumaschny, People Experience Director de Globant, y agrega: "Globant es una compañía global que cuenta con una cultura Glober Centric; entendiendo que es clave para potenciar el desarrollo de la mejor versión de cada uno generando altos niveles de autonomía en un contexto de colaboración, innovación y reinvención constante".

Con la oficina como un lugar opcional o de reunión para algo más que trabajar, los coworks encontraron una veta de negocio ¿para que querrían las empresas un espacio fijo con tales gastos si pudieran tener algo móvil? Claro está que esa opción existe y, cada vez con más éxito. Sin embargo, la oficina aporta algo diferente, aporta la "Cultura Interna", algo difícil de lograr en un espacio compartido.

"Las empresas han de invertir en sus espacios de trabajo, buscando generar y ofrecer ambientes saludables, descontracturados y confortables que inviten a las personas a concurrir a la oficina. Esta demostrado desde la neuroarquitectura que, ambientes saludables y confortables influyen en la emocionalidad de las personas que los habitan, por tanto el desafío es invitar al regreso proponiendo oficinas que generen felicidad en sus colaboradores, invitarlos a sentir que si no van a la oficina se pierden de algo", destaca Mariana Stange, CEO y Founder de Mariana Stange Real Estate.

De los puestos a las habilidades, una nueva mirada en Recursos Humanos



Es cierto que cada espacio es diferente y cada cual tiene su ventaja. Existe una realidad y es que, no importa en que parte de la Argentina vivas, el transporte siempre es una de las cuestiones a tener en cuenta: por su costo, por el caos de la ciudad, por los horarios y hasta por la falta de comodidad en el mismo. El tiempo, además, es oro.

Desde otra perspectiva, el hogar invita a lidiar con una dinámica diferente, y aún así se elige trabajar desde la casa. "Las oficinas de las empresas en las cuales trabajan no han evolucionado, no cubren necesidades básicas que la post pandemia nos trae, como por ejemplo, iluminación natural, ventilación cruzada, espacios de aire libre para salir a descansar cada tanto. Muchas empresas, sobre todo las de IT y aquellas cuyos staff son jóvenes durante el 2022 se abocaron a la relocalización de sus espacios", agrega Stange.

Hay otra realidad, la de las empresas que están comenzando a construir su cultura y, no necesariamente, son multinacionales o grandes compañías. Con el desarrollo tech, las startups dicen más presente que nunca y los coworks son la solución para poder empezar a crear esa cultura.

"Los coworks brindan la posibilidad de contar con un espacio de trabajo de calidad sin inversión inicial y de forma inmediata, con un servicio todo incluido ideal para formatos híbridos de trabajo. Además, permite pagar por el espacio que usa la empresa en función de sus cambios de cantidad de colaboradores", detalla Uri Iskin, CEO & Co-fundador HIT, y añade: "tenemos opciones con flexibilidad máxima, donde podes empezar mañana mismo pagando por los días que usas, o contando con tu propio espacio privado adaptado para tu empresa con contratos que van desde los 6 meses, en función con el nivel de personalización que requieren".

En la dinámica entre startups, oficinas y modelo híbrido nace la idea de Worknmates, el marketplace para trabajadores remotos, donde los empleados, luego que sus empleadores les haya seteado un máximo de presupuesto mensual podrán usarlos para reservar coworkings en más de 20 países y más de 2500 opciones.

"Para las empresas, tener oficinas con una usabilidad del 30% les genera un costo fijo altísimo y tampoco es una opción hacer un contrato con cada cowork por ubicación de cada empleado; y por otro lado, para los empleados que deciden trabajar desde la casa, enviarles el equipamiento que necesita cada uno requiere de mucho tiempo y recursos", explica Angelina Vigliocco, CEO y CO-Founder de Worknamtes.

La tecnología en sí misma invita a pensar y repensar modalidades y espacios de trabajo. Lejos de haber encontrado una respuesta, se seguirán buscando alternativas. No hay dudas de que la IA viene, también, a generar nuevas opciones. Como asegura Stange: "tras meses y años de experiencia se plantean nuevas preguntas desde la arquitectura, el diseño, el asesoramiento inmobiliario y hasta desde los especialistas en talento humano".