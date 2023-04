Programas para incluir a las mujeres en el mundo del trabajo

De acuerdo a un estudio de la consultora Manpower, el 86% de las empresas argentinas están midiendo, al menos, un indicador de paridad de género.

El reporte indica que las industrias pioneras en medir cuestiones relacionadas con la equidad salarial, el incremento en el número de mujeres o la diversidad en posiciones de liderazgo son las del rubro de IT y Tecnología. Le sigue el rubro de la producción primaria que engloba agricultura, pesca, minería y canteras, suministros de electricidad, gas y aire acondicionado, suministros de agua, alcantarillado, gestión de residuos y actividades de reparación.

De esos sondeos resulta que 1 de cada 4 empresas argentinas está atrasada en el cumplimiento de su plan en relación a la mayor equidad salarial, al incremento de mujeres en puestos gerenciales y al aumento del número de mujeres en puestos de alta dirección.



El Informe Especial de la UIA 2023 efectuado en marzo de este año en el que se recolectaron indicadores de los industriales y sus expectativas, muestra que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo registró en las últimas tres décadas un incremento considerable. A principios de la década del 90, poco más del 35% de las mujeres en edad de trabajar participaba del mercado laboral, mientras que en 2022 este porcentaje alcanzó el 50%. Sin embargo, en los últimos años la participación femenina se estancó y persiste una brecha considerable en relación a la tasa de participación masculina, la cuál supera el 70%. Gustavo Aguilera, director de People & Culture de Manpowergroup cree que los sesgos culturales y la invisibilización de las mujeres en determinados sectores tiene incidencias en el mundo del trabajo. "El cambio verdadero en relación a esta inclusión se va a dar cuando se muestre a mujeres exitosas en industrias que históricamente no han sido pensadas para ellas como el cine, la ciencia o la tecnología". A la hora de la contratación, "uno de los principales obstáculos que enfrentamos las mujeres es la falta de representación femenina en puestos jerárquicos como modelos a seguir", coincide Clara Mendiberri, Managing Director de J.P. Morgan Argentina y Chairman del Buenos Aires Corporate Center.

Indicadores de mujeres en cargos directivos

El informe de la UIA destaca que la presencia de mujeres en puestos de decisión continúa siendo baja: sólo una de cada cuatro empresas grandes tiene más de un 20% de sus cargos directivos ocupados por mujeres. A su vez señala que si bien en el caso de las PyMEs este porcentaje es algo mayor (37%), más de un 40% de las empresas indicaron que se encuentran trabajando en planes de desarrollo de carrera para generar condiciones para un mayor número de mujeres en cargos directivos durante los próximos años.

Sectores IT

A pesar de que en Argentina los talentos para cubrir posiciones del sector IT encabezan el listado de los cinco perfiles más demandados por los empleadores, se trata del rubro con el índice de escasez de talento más alto en 16 años. Gustavo Aguilera cuenta que, "8 de cada 10 empresas no encuentran el talento que requieren en esta industria; no solo talento femenino, sino del equilibrio entre las competencias técnicas y las soft skill". Además "en términos de contratación hay una tendencia en alza: las mujeres que se emplean en esta industria lo hacen en sus roles de consultoras ligadas a las áreas de RRHH y de selección de personal, puestos que históricamente están ligados a las mujeres". Otro dato relevante dentro de esta industria es que si bien las empresas de IT son las que más se preocupan por medir y por incluir, solamente 3 de cada 10 personas que se forman en este rubro son mujeres. "Sería bueno que las mujeres comenzaran a formarse y que su talento esté disponible porque está comprobado que la utilización del cerebro de manera diferente a cómo la utilizan los hombres, hace que tengan más desarrolladas que los varones sus soft skills. La empatía, la capacidad de tomar riesgo pero midiendo las consecuencias sin dañar a otros, la posibilidad de trabajar en equipo, el espíritu colaborativo y la curiosidad, son capacidades que la industria de la tecnología necesita".

En J.P. Morgan cuentan con programas en pos de la inclusión femenina dentro de la industria tecnológica tales como el Tech Connect y el Software Engineering Program (SEP). Los programas incluyen contratación, entrenamiento, experiencia práctica, tutorías individuales y acceso a líderes empresariales. Externamente, la firma trabaja con Chicas en Tecnología, organizando eventos para adolescentes en donde se les ofrece un primer acercamiento a la industria involucrando a mujeres de J.P. Morgan líderes en el rubro.

Industria Minera

De acuerdo a un informe elaborado por Women in Mining Argentina (WIM) el empleo minero registrado entre octubre de 2020 y octubre de 2022, se incrementó en un 20%. La participación de las mujeres en esa curva ascendente fue, durante ese período, tan sólo del 3%.

Banca financiera

Laura Fernícola, Gerente de Banca Privada de Quinto Inversiones, señala que cuando comenzó su carrera profesional, "éramos tan solo 2 mujeres en la compañía y las decisiones de inversión de las familias a las que les prestamos servicio estaban en un 95% a cargo de los hombres. Con los años, empezamos a capacitarlas para que se puedan involucrar en la administración del patrimonio familiar y participen de la toma de decisiones. Hoy pasamos de ser una compañía con un 5% de participación de mujeres al 40%, donde en 4 de los 5 sectores estratégicos hay mujeres líderes". Clara Mendiberri, Managing Director de J.P. Morgan Argentina y Chairman del Buenos Aires Corporate Center cuenta que, "en una industria que históricamente fue representada por hombres, ya desde los procesos de selección nuestro equipo de recruiting tiene el mandato de presentar candidatos de mujeres y hombres para cada posición y que la compensación salarial esté basada en el tipo y complejidad del rol o posición y no en su género".

Logística y transporte

Según la última investigación realizada por la Unión Industrial Argentina, "se estima que sólo un 15%de las postulaciones y CV que reciben las empresas del sector corresponden a mujeres", indica Silvina Prette, gerente Senior de Operaciones de FedEx Express en Argentina. "Durante muchos años, la industria ha sido equívocamente vinculada a los hombres, por el estereotipo relacionado con el esfuerzo físico atribuido al género masculino para realizar las distintas tareas de clasificación, estiba y acarreo de paquetería", explica. Esta realidad, dice "nos da la oportunidad de reflexionar acerca del desafío que tenemos las compañías para integrar cada vez más talento femenino a nuestros equipos. Como mujer y como líder, soy plenamente consciente de mi responsabilidad y mi rol para promover acciones a favor de la diversidad, equidad e inclusión en la industria".

Construcción

Según la Encuesta Permanente de Hogares- INDEC-cuarto trimestre 2021, solo el 5.4% de quienes trabajan en el rubro de la construcción son mujeres. La actividad suma 400 mil nuevos puestos de trabajo por año y, del total, menos de 1.500 corresponden al cupo femenino. El programa Mujeres que construyen de VAMOSAZOOMAR, está orientado a reducir la brecha de género existente en el rubro de la construcción la cuál está compuesta en un 94% por hombres. Belen Prosman, Directora de operaciones cuenta que "cuando empezamos a medir los índices nos dimos cuenta que es un mercado en el que no había ni un 10% de mujeres y que aquellas que estaban registradas era en relación a dirección de obra, arquitectura e ingeniería pero no como capataces ni en oficios". El principal objetivo del programa -que tiene actualmente 30 mujeres trabajando en diferentes obras- es la empleabilidad. "Luego de enseñarles el oficio,de capacitarlas y de concientizarlas, somos el nexo entre las mujeres y la industria para que puedan conseguir sus primeros trabajos. Organizamos cuadrillas de mujeres que se registran formalmente en el sistema, que cobran salarios determinados por UOCRA y que de esa manera entran en el circuito teniendo a la construcción como su medio de vida, al igual que lo es para muchos hombres".