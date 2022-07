Networking en la virtualidad: como encontrarle la vuelta a una modalidad que llegó para quedarse

Aunque retorna lentamente, la vida pre pandemia era otra. La hora de almuerzo, la fila para comprar la comida, los after office de los jueves; momentos de compartir. Hasta que apareció el "distanciamiento" social y el networking hizo su aparición.

Las 10 reglas de oro del nuevo networking que potencian la marca personal

Se pasó del intercambio de tarjetas mano a mano a las break rooms de zoom. Las empresas se las ingeniaron, quienes hoy tienen un emprendimiento debieron buscar nuevas maneras de hacer contactos. Crear relaciones, de eso se trata.



Nuevos espacios

Muchas veces buscamos nuevas conexiones afuera, pero dicen que todo empieza por casa, y es cierto. La realidad es que hay un poder extraordinario en las redes ya existentes, aquellas que tenemos cerca pero que no siempre aprovechamos porque las tenemos naturalizadas; quizás porque es un compañero de oficina que se sentaba todos los días tres sillas más lejos y que ahora ya no charlan por la virtualidad; o simplemente personas de otras áreas que hace dos años que no se ven cara a cara. ¿Cómo acercarnos? Ahí la cuestión.

En PedidosYa crearon diferentes iniciativas opcionales y abiertas para sus colaboradores. Cada una de ellas está diseñada según los gustos del equipo, entre las que se destacan algunos eventos sincrónicos y hasta apps de mensajería. A veces sólo se necesita pensar fuera de la caja y encontrar espacios que sean atractivos desde el escritorio de casa.

En PedidosYa generaron duelos de DJs que invitaban a la gente a bailar desde sus casas y armaron su propia liga de videojuegos con diferentes torneos de e-games como Call of Duty. Por otro lado, generaron encuentros con los líderes a través de sesiones informales con directivos de la compañía y armaron grupos temáticos de Slack para crear espacios donde los colaboradores puedan compartir intereses comunes por fuera de lo laboral. Además, diseñaron un sistema de foros de negocio virtuales trimestrales y mensuales con diferentes temáticas de negocio y tecnología, para que todas las personas estuvieran al tanto de la estrategia de negocio.

Lo cierto es que de las 24 horas del día, al menos ocho se dedican al ámbito laboral y lejos quedaron los cubículos individuales que parecían ser la manera más eficiente de trabajar. Ahora cuanto más sociables somos más productivos e innovadores podemos ser.

"Los empleados generan más relaciones y vínculos en la empresa, lo que los hace más productivos y que tengan más ganas de quedarse en la empresa. Con Humand por ejemplo podés ver quiénes tienen tus mismos intereses, y armar un grupo de chat con esas personas para organizar un partido de fútbol o tenis", explica Nicolás Benenzon, CEO de Humand, la empresa que crea comunidades digitales dentro de las organizaciones.

Humand logró medir que, luego de ser implementado, el compromiso de los empleados aumenta en un 300%, el sentido de pertenencia en un 25%, la rotación se disminuye en un 10%, y basado en encuestas que realizaron, un 88% siente que está más informado de lo que pasa en la empresa.

También es cierto que el emprendedurismo tiene su propia dinámica y que emprender en pandemia fue no sólo un desafío por la inestabilidad de la economía argentina, sino porque hubo que aprender nuevas formas de hacer negocios.

Ladies Brunch, la primera comunidad de mujeres emprendedoras del país, tuvo que encontrar nuevas formas de vivir la experiencia. "Buscamos una forma de conexión digital. Al principio buscamos llevar la experiencia del Brunch a la casa de cada mujer, tratar de replicar lo que hacíamos cuando nos juntábamos. Luego seguimos creciendo y creamos espacios mediante una membresía privada. Allí, las mujeres pueden participar de varios encuentros por mes para conocer a otras emprendedoras a través de pequeños grupos que van rotando. En un mismo meeting se pueden conocer hasta 10 o 15 mujeres", explica Marina Ponzi, Fundadora y CEO de Ladies Brunch.

apps

Si hay algo positivo que trajo la pandemia es que tiró abajo las barreras; encontramos nuevas tecnologías que mostraron que había vida más allá del propio círculo y que, en muchos casos, había un sentimiento similar de volver a conectar con lo más esencial del día a día. Las apps fueron una suerte de hada madrina porque fueron las que facilitaron esos accesos.

"El Networking en Globant se da a través de StarMeUp. Se trata de una plataforma que nos permite socializar, generar reconocimiento entre pares, destacar comportamientos ejemplares que personifican nuestros valores, publicar contenido multimedia, conocer más de cada Glober (así llamamos a nuestros colaboradores), recabar información, automatizar el contacto, y encontrar personas que comparten intereses", señala Pablo Bumaschny, People Experience Director de Globant.

Si se trata de los canales frecuentes, Whatsapp no es el mejor aliado y, si bien al principio del distanciamiento fue la herramienta que estaba más a mano hoy es la pesadilla de muchos colaboradores. No sólo se borraron las fronteras, sino que también las líneas entre lo personal y lo laboral. "WhatsApp es una muy mala opción porque allí los empleados se distraen con mensajes de amigos y familiares, lo que cuesta muchísimo dinero a la empresa por la pérdida de tiempo y foco. Las empresas necesitan canales exclusivos para ser más eficientes y poder medir sus resultados", destaca Benenzon.

En el caso de Ladies Brunch optaron por plataformas como Spatialchat en el caso de eventos virtuales y tener una experiencia similar a que si estuvieran compartiendo el mismo espacio de forma presencial. También probaron Gatheround, una plataforma de vinculación de equipos y participación comunitaria para organizaciones centradas en las personas que buscan construir relaciones y fortalecer equipos en una era de desconexión y distracción.

Una empresa humana

Según la última encuesta Hopes and Fears que realizó PWC a 32.500 personas en 19 países, sólo 1 de cada 10 de las personas que pueden trabajar de forma remota desea volver a un entorno de trabajo tradicional a tiempo completo. Este número refleja la necesidad de continuar indagando en la manera en que las empresas les facilitan a sus colaboradores el poder sociabilizar. Aún más cuando el 75% de las personas buscan trabajar en una organización que contribuya de forma positiva a la sociedad -según la misma encuesta- . Además, se percibe una mayor exigencia por parte de los empleados a la comunidad empresarial. Par lograrlo, sociabilizar, conocerse y potenciar a esa comunidad es clave.

En PedidosYa la virtualidad les permitió derribar fronteras y encontrarse de forma regional sin importar el lugar geográfico, en una empresa presente en 15 países y pudieron conectar a personas con los mismos intereses, más allá de su ubicación. Por otro lado, aprendieron que no existe una única forma de trabajar, y que el trabajo remoto ofrece ventajas muy concretas para muchas funciones. Por lo tanto, crearon un modo de trabajar mixto, donde cada equipo puede plantear el pacto de presencialidad que mejor se acomode para cada uno.

En Globant el networking está en el núcleo del funcionamiento de la organización. "Somos una organización conversacional y por lo tanto el networking es continuo y constante. Esto tiene un efecto multiplicado de innovación y colaboración sin el cual no podríamos ser tan disruptivos como somos en nuestras iniciativas y en el enfoque que le damos a los proyectos y a nuestros clientes. Por este motivo, el networking informal está alentado desde el día de ingreso en nuestro programa de inducción", enfatiza Bumaschny.

Para el ecosistema emprendedor -aunque aplica para todas las personas- es necesario una actividad mensual de networking, según manifiesta Ponzi que señala la importancia de relacionarse porque en la vida siempre hay "nuevos intereses, nuevos temas, vamos cambiando, otras posibilidades de charlas", y agrega: "lo importante en el networking es siempre aportar a los demás. Primero hay que dar antes de recibir".