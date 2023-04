Luciana Salaño: "queremos que la gente elija a redbee para trabajar"

Con 11 años en el mercado, redbee, la empresa nativa digital por cuatro amigos profesionales argentinos de IT, que ofrece ingeniería, diseño e innovación tecnológica en distintos países de América latina y Estados Unidos, que tras un crecimiento del 40% en 2022, encara un 2023 con nuevos proyectos y la contratación de cerca de 100 personas para apoyar esa expansión.

"La transformación cultural es el desafío más grande"



"Queremos seguir convocando al mejor talento a nuestro panal", remarcó al CEO de la empresa, Jorge Lucero. "Estimamos sumar a más de 100 personas, para lo cual seguiremos apostando al talento argentino", remarcó.

Al respecto, conversamos con Luciana Salaño, Chief People Officer de la empresa, quien destacó las ventajas que ofrece trabajar allí, además de dar su visión sobre las problemáticas más importantes en Recursos Humanos en la actualidad.



Trabajo remoto

Como empresa tecnológica la posibilidad de contar con trabajo 100% remoto es un hecho y Salaño destacó las opciones que se abrieron al respecto

"Antes estábamos muy centrados en Capital y Buenos Aires por la presencialidad, pero con post pandemia se dio un fuerte en distintas ciudades del interior. Nos permitió llegar a un montón de población, a universidades del interior".

Y destacó que antes "se trabajaba con las concentraciones poblacionales, pero con el trabajo 100% remoto muchas personas se volvieron a los pagos de sus familias. Allí con que tengan conectividad es suficiente".

Otra modalidad importante es la "nómada". "Mucha gente que eligió viajar y hoy puede trabajar desde donde quiera, con la única condición de tener conectividad. Tenemos algunas personas en esta modalidad nómada", cuenta.

Al respecto señala los desafíos que como empresa esto implica. "Estamos en un proceso de transformación de liderazgo, aprendiendo a trabajar en esta modalidad a distancia. Para ello generamos los espacios de encuentro desde la compañía. Por ejemplo, una vez por semana toda la empresa se reúne virtualmente para contarnos todas las novedades. Un momento de encuentro donde charlamos y presentamos a la gente que ingresó".

Cultura empresarial

Un tema central para Salaño es el de fortalecer la cultura empresarial. "Se trabaja mucho en el cómo se hacen las cosas. Tenemos, además, espacios de actividades de integración, de juego virtual, afters virtuales. También generamos momentos para encuentros en la compañía para actividades puntuales, como el aniversario de la compañía o como se dio en el Mundial, en el que muchos vinieron a ver los partidos a la oficina".

La experiencia co-work

Una de las ventajas que presenta la empresa es la posibilidad de acceder a espacios de co-work en todo el país.

"Los co-work ayudan mucho. Ofrecen la libertad a quien lo quiera usar. El día que necesitas, vas y tenés distintos puntos de encuentro en cada región. Esto se produce porque cambió la forma de pensar los espacios de trabajo".

Claro que importa mucho el compromiso del colaborador. Por eso, señala, "trabajamos mucho en la autogestión. Cuando aparece la desconfianza se rompe el vínculo, por eso se trabaja en ese contrato social. Trabajamos en metodologías ágiles y mucho por objetivos. Más allá del compromiso personal, en algún momento tenés que llegar a esos objetivos que la empresa fija".

Diversidad e inclusión

Uno de los aspectos que Salaño más destaca en la gestión de Recursos Humanos en redbee es el del trabajo en temas de diversidad.

"Trabajamos activamente en el tema y tenemos un área específica. Nuestro compromiso es con la diversidad en todo sentido. Multi culturalidad, discapacidad, identidad de género y otras. Muchas veces se pone mucho foco en lo que sucede en el tema de género, pero se le presta poca atención a, por ejemplo, la discapacidad. Para nosotros todos los temas son importantes".

Y destacó que se han generado en la empresa espacios de trabajo en equipo para conversar y actuar en las distintas temáticas. "Generamos distintos espacios de conversación donde la gente puede participar en la que quiera. Conformamos equipos de 10 o 15 personas".



"Uno de los objetivos es trabajar en como generamos nosotros esa diversidad en cada uno de los equipos. Como hacer para corrernos un poco de los sesgos. Desde hace dos años que trabajamos en el área y se generaron muchos cambios ya".

Una industria muy masculina

Un tema importante es que hay pocas estudiantes mujeres en las carreras de ingeniería. Ante este tema, Salaño señala que es clave trabajar con los sesgos y apostar a la capacitación.

"Es una responsabilidad de la empresa no solamente salir a buscar la gente, sino generar los perfiles que se necesitan. Mucha gente no va a estudiar lo que no conoce. Es importante ir a las escuelas a dar charlas y también generar los espacios. Que no sean solamente hombres quienes dan las charlas. Cambiar los sesgos. Hay espacios para abrir".

"También es importante trabajar con el sesgo a la hora de la selección, pero desde una mirada positiva. Si primero miro los CV de las mujeres voy a brindar mayores oportunidades", concluye.

Selección de Talento

Uno de las clave, aclara la Chief People Officer de redbee es que "hoy la gente elije dónde quiere trabajar según los valores que tiene. Por ejemplo, gente que defiende el medio ambiente y no trabajaría en una empresa que contamina. Si lo valores no me representan a mí como persona, no me importa cuanto me paguen o que haga. Cuando es muy disonante la empresa, la gente no te sigue".

Además, "hoy está muy presente también el planteo, el cuestionar. Y esto nos ayuda a repensar todo. Por eso los invitamos a participar y ello nos trae otras miradas. Porque es claro que uno no conoce todo".

Para encarar la selección de talento, Salaño señala que lo primero es "buscar que la empresa sea reconocida en el mercado por el cómo hace las cosas".



Hoy se encuentran en la búsqueda de personas en todas las áreas en general, tanto en lo técnico, como en el área de desarrollo, como de mobile o arquitectura. "En todas las áreas tenemos mucha demanda", cuenta y apunta que el mejor método de reclutamiento es su programa de referidos. "Los referidos son lo que más convierte. Que la gente proponga personas conocidas de la facultad u otras. En este tema la marca empleadora es fundamental, porque se da en el asado del domingo que la gente cuenta donde trabaja y genera la expectativa"

Otro recurso que usan es Linkedin. "Es la fuente principal de empleo. Pero principalmente nuestra estrategia central es contar qué es lo que hacemos. Hoy la atracción pasa por saber lo que voy a hacer. Que te sientas desafiado, que la persona se quede con el que le ofrece más contenido tiene, con el que es más representativo".