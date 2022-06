La inflación y la crisis argentina devalúo hasta los sueldos de ejecutivos: ya cobran 25% menos

Poder protegerse de la inflación es un tema álgido en la Argentina de hoy, tanto que llegó hasta las conversaciones de los CEOs y en sus negociaciones a la hora de definir sus salarios. Con bonos en dólares, algunos intentan salir del lugar de estar entre los peores pagos de la región.

Estos son los 5 puestos que más buscan las empresas: hay sueldos de hasta $200.000



"Para 2022, las empresas les ofrecen a sus altos ejecutivos aumentos que rondan del 50 al 55%. Algunas ya dieron el total del incremento en enero, otras lo están ajustando hasta en 4 tramos, pero esto depende de la situación económica de la compañía", dice Alejandro Servide, director de Professionals y RPO de Randstad Argentina.

Un detalle importante es el que señala este experto: "algunos CEO, sin tienen acciones o cobran bonos que pagan la casa matriz, entonces pueden ser depositados estos ingresos en cuentas que estén radicadas en otros países. Pero esto es solo para pagos extraordinarios".

Esto es ratificado por Natalia Terlizzi, CEO de HuCap: "muchas organizaciones, de cara al contexto actual y dentro de las estrategias diferenciales que buscan brindar para este tipo de posiciones estratégicas y claves, en algunos casos puntuales (queremos decir que no es algo generalizado) brindan pagos en dólares, sobre todo bonos por rentabilidad o desempeño. En la industria de nuevas tecnologías, la base de acuerdo y negociación tienen como referencia el sueldo anualizado en dólares".

Salarios fuera de convenio versus inflación, una batalla perdida



"La política de la mayoría de las organizaciones está abierta, dado que los niveles de inflación no se pueden prever con exactitud. Las empresas que pensaban hacer dos aumentos en el año están revisando su estrategia a tres, y los que pactaron tres a cuatro ajustes por año. La respuesta oficial de la mayoría de las áreas de RRHH suele ser que 'la empresa está atenta a la evolución de la inflación'", observa Luis María Cravino, director de las certificaciones en People Analytics y Desarrollo Organizacional del ITBA.

EL ENEMIGO: LA INFLACIÓN

En la carrera entre salarios e inflación, "probablemente, si ésta última se acelera es posible que los salarios pierdan. De todos modos, existe la posibilidad de que a fin de año salgan bonos adicionales o bien anticipos de los bonos 2023 a pagar en 2022, para que el salario no pierda su valor", añade Cravino.

"En función del contexto inflacionario de los últimos meses, que superó cualquier presupuesto definido a fines de 2021 y principios de 2022, todo indica que este año apunta a seguir la línea negativa con respecto a los incrementos de los últimos períodos y nuevamente los ajustes salariales quedarán por debajo de la inflación", destaca Mariela Rendón, senior manager de People & Organisation de PwC Argentina.

A esto, Damián Vázquez, socio de la misma consultora, agrega que "se seguirá acrecentando una remarcable pérdida de poder adquisitivo. Con respecto a las cláusulas de revisión, son una práctica poco frecuente en el personal fuera de convenio. En lo que concierne al personal dentro de contratos colectivos de trabajo, muchos de los acuerdos incluirán cláusulas de revisión que se activarán según los movimientos que se susciten en los próximos meses".

En este escenario, ¿qué industrias son las que mejor paradas están? "Los sectores financiero, bancario y tecnológico siguen siendo los que lideran las pautas salariales, y este aspecto guarda relación directa con los márgenes y rentabilidad de las empresas. Los negocios digitales, que vivieron un boom en 2020 impulsados por la aceleración que provocó el aislamiento, siguen creciendo a ritmo constante y su valuación de mercado impulsa los paquetes de compensaciones del C-Level que por lo general incluyen acciones o incentivos de largo plazo (LTI, por sus siglas en inglés)", detalla Florencia Godoy, principal de Glue Executive Search.

"La situación salarial con los CEO (y todos los C-Levels) está complicada, porque la inflación es muy alta, y la brecha entre el dólar oficial y el blue es muy alta. Y no todos los ejecutivos están equiparados a las paritarias. Por ejemplo, bancos sí lo está, y la industria del petróleo también, pero incluso así no llegan a equiparar la suba de precios anual, que está prevista en un 70%, y el promedio de las paritarias es del 60% anual y en tramos. A su vez, los bonos de 2022, que se pagan en 2023, también pueden sufrir los resultados de un año complicado, pero depende de cada industria y de cada empresa", afirma el headhunter Eduardo Suárez Battán.

DEVALUADOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Los salarios de los CEO, comparados con sus pares de la región, "están devaluados a la mitad, porque cuando en otro país de América latina mide sus ingresos en u$s 150.000 anuales como piso, para un CEO argentino esa remuneración es excepcional. Ni hablar cuando se compara con lo que sucede en los Estados Unidos o algunos países de Europa, porque encima de tener contextos menos complejos e inestables, la debilidad de ser un país calificado emergente o de frontera, hace que nuestros salarios sean tan malos para un CEO como para un gerente y un mando medio", resalta Federico Carrera, Co-Founder & COO High Flow Latam.

Según Ariel Arcidiacono, Head of KA Sales de Jobint, "en la Argentina estamos con sueldos que van entre los u$s 70.000 y los 160.000 anuales. Este valor va a depender de la industria, de la cantidad de empleados de la organización, del nivel de facturación que tenga la compañía. Cuando hablamos de u$s 70.000 al año, nos referimos a una compañía que factura menos de u$s 24 o 23 millones".

Hay que tener en cuenta que esos son los valores fijos, a los que después se suman premios, bonos por productividad y mucho más.

Lo dicho: la Argentina está pagando salarios más bajos en dólares que el resto de los países de la región y eso pone al país en una situación más vulnerable. "En ciertos segmentos cada vez más vemos que el talento empieza a competir de manera regional o global. Y las personas empiezan a tener acceso a ofertas de pago mejores, que en algunos casos implican relocalizaciones y en otros no. Entonces, empiezan a evaluar otras formas de pago que no sea solo en moneda local y surge la opción de vincular el pago a moneda extranjera", explica Ivana Thornton, directora de Career para la Argentina.

Otro punto importante es que muchos ya hablan de solapamiento entre mandos medios y directores y CEO, aunque si hablamos del mercado local esto es difícil que suceda. "En términos generales la diferencia de bandas salariales entre altos directivos y mandos medios no es menor al 40% (estamos hablando de la mediana del mercado y mercado general) y al tratarse de generalmente posiciones fuera de convenio, tienen a recibir la misma pauta de incremento general (exceptuando cuestiones vinculadas a performance individual en donde ahí puede haber diferencias)", opina Natalia De Sanctis, principal en Page Executive.

Diferente es lo que pasa entre mandos medios y CEO cuando están a nivel regional. El problema está en la pesificación de los sueldos de los altos directivos acá en la Argentina, que al ser liquidados al cambio oficial generan una disparidad grande entre la percepción y el valor real del ingreso.

En resumen, "podríamos decir que prácticamente todos los años los salarios pierden respecto a la inflación. En los últimos años la excepción fue 2020, cuando en promedio los incrementos salariales fueron entre uno y dos puntos más altos que la inflación. En años normales las empresas independientemente del sector intentan otorgar ajustes salariales similares, esta situación se modifico en los años de la pandemia pero en la medida que todo se vaya estabilizando entendemos que se regresará a lo anterior", concluye Marcela Angeli, directora Work & Rewards Willis Towers Watson.

Miles de dólares

Sebastián Maciarello, gerente de BPO y Selección de Auren, detalla cómo son los salarios de los CEOs en la Argentina:

- En empresas con facturación menor a u$s 50 millones, los sueldos de los CEOS van entre u$s100.000 a 130.000 pudiendo tener una remuneración variable del 20%.

- En firmas en las que la facturación anual ronda los u$s 50 a 150 millones, los sueldos van desde u$s 140.000 a 220.000.

- Las que tienen facturación de entre u$s 150 y 250 millones, los salarios oscilan entre u$s 240.000 y 300.000, con remuneración variable del 30%.

- En compañías con facturación superior a u$s 300 millones, las remuneraciones tienen una variable de entre u$s 320.000 y 600.000 anuales, con una variable de entre el 25 y el 30%.

"Todos estos números teniendo en cuenta el dólar oficial, tomando en cuenta el dólar paralelo. Por esto, los sueldos argentinos son los más bajos de la región", resume Maciarello