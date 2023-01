¿Fin de la gran renuncia? El 67% de los trabajadores está satisfecho con su trabajo

La pandemia de Covid-19 tuvo un fuerte impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana de las personas, una de las más fuertes y duraderas fue en lo laboral. Con las restricciones a la movilidad apareció con fuerza el home office y hubo un cambio de perspectiva generalizado sobre la forma en que las personas se relacionan con el trabajo.

Es por eso que, a medidados del 2021, surgió con fuerza un fenómeno conocido como "la gran renuncia", fundamentalmente en Estados Unidos donde cerca de 33 millones de personas dejaron sus empleos a causa de nuevas oportunidades con mejores condiciones laborales.

Este fenómeno no sólo tuvo que ver con la búsqueda de mejores salarios, sino con la necesidad de bienestar personal. El término fue acuñado por Anthony Klotz, profesor de la Escuela de Negocios de la University College London.

RENUNCIAS

En 2022, sin embargo, se confirmó en Estados Unidos la reducción de las tasas de vacantes, pero no de renuncias. Mientras la tasa de desempleo llegó al 3,5% en diciembre de 2022, las dimisiones se mantuvieron en números cercanos a los 4 millones mensuales durante 21 meses consecutivos, según el US Bureau of Labour Statistic.

En el mercado laboral estadounidense hay 265 millones de personas con empleo y solo 6 millones de desempleados. Esto significa que la tasa de vacantes por parado está en 1,7, por debajo del máximo del 1,9 registrado en 2021.



Pero el economista jefe de Indeed para América del Norte, Nick Bunker, aseguró que a pesar de todo "la gente está volviendo a trabajar" y que existe un leve retroceso interanual de las dimisiones.



Satisfaccción con el empleo

Pero, una encuesta realizada por la empresa estadounidense COPC Inc a nivel mundial, reveló que el 67% del personal de primera línea de las empresas tiene la intención de permanecer con su organización actual por -al menos- el próximo año. Aunque en Latinoamérica la cifra se incrementa a un 72%.

El sondeo que se realizó a 6000 trabajadores de todas las industrias, incluido el personal que trabaja desde casa, sugiere que las estrategias de compromiso efectivas conducen a un mayor rendimiento, aumento de la productividad, retención y crecimiento.

Más allá de estos resultados, "la industria aún lucha por adaptarse y encontrar nuevas formas de involucrar a los empleados. En este sentido, un aspecto muy importante es proporcionar una descripción precisa del trabajo, esto puede ayudar a reducir la deserción temprana (personas que abandonan dentro de los primeros 90 días), algo problemático en las oficinas de reclutamiento", explicó Laura Fabro, Marketing Manager de Kenwin, empresa una de las referentes de la industria CX a nivel local.



El estudio también reveló que el 78% del personal contratado en el último año está de acuerdo en cómo le describieron el trabajo al ingresar y el 73% resaltó que las empresas les brindaron capacitación para realiazar el trabajo y los preparó para tener éxito".

"Entendemos que los programas de capacitación y desarrollo continuos que comienzan durante el proceso de incorporación impulsan la satisfacción del empleado. Por lo tanto, los líderes cosecharán las recompensas de una mayor productividad y retención tomando sinceramente interés en ayudar a los empleados a navegar hacia el éxito." agregan desde Kenwin.