El management de las startups: cómo liderar en empresas tech

Las empresas de base tecnológica traen nuevos modelos de liderazgo: trabajos por células, remuneración por objetivos, contextualización por proyectos, espacios de trabajo 100% remotos y globales. Las generaciones jóvenes están creando empresas que permiten repensar el management y la manera en que el liderazgo evoluciona dentro de la compañía.



Tendencias 2023: el trabajo se vuelve híbrido y centrado en los talentos



La dinámica es diferente, que los tiempos cambiaron ya no es sólo una frase cliché sino una realidad que golpea a todas las empresas. Las clásicas, aquellas que han sabido construir su imperio tienen el desafío de adaptarse a las nuevas generaciones, entender la manera en que trabajan y pensar y repensar ideas para fortalecer la marca empleadora y atraer el mejor talento. Distinto es para las nuevas, nacen con un nuevo chip, con una visión del mundo fresca; muchas nacidas en pandemia que abrieron sus puertas con el objetivo de brindar soluciones para la nueva era de trabajo. La virtualidad es la normalidad.

Es cierto que las startups están en el centro de la escena a raíz de la ola de despidos que sucedieron en los últimos meses. El liderazgo se puso en jaque, también la capacidad de sus CEO's para llevar adelante las operaciones de la misma y hasta de levantar el capital suficiente para poder llevar adelante sus gestiones.

Pero la realidad es aún más compleja. En Argentina la economía no da descanso, las guerras en el mundo afectan y los escases de talento no es un tema menor. Todas las épocas son difíciles, es cierto. Esta es con la que se encuentran los nuevos líderes.

El liderazgo en la época tech

"Es importante destacar que no existe un mejor o peor estilo de liderazgo, los desafíos que plantean la convergencia tecnológica y las exigencias de los clientes determinan que hace falta un estilo de liderazgo que integre todo lo conocido, cada persona requiere un liderazgo distinto, más allá de que priman liderazgos de tipo colaborativo y basados en metodologías ágiles, más democratizados, más hacedores y no tantos jefes", explica Natalia Mariel Terlizzi, CEO de Hucap y agrega: "una startup requiere de una visión diferente respecto de empresas más desarrolladas o consolidadas, ya que están dando los primeros pasos. Suelen ser líderes inspiradores, que tengan una visión clara del negocio para poder transmitirla al equipo de management y a toda la organización".

Fomentar la creatividad y la innovación son puntos claves, al igual que el trabajo colaborativo. Lejos de las estructuras verticalistas, se necesita de cercanía y una cultura de enseñanza y aprendizaje constante. La rápida evolución que tienen las startups necesitan de la adaptación a las necesidades del negocio y del cliente a medida que la empresa alcanza nuevos hitos. Acelerar y frenar es una acción constante y, allí, la importancia de tomar decisiones veloces resulta de una competencia clave.

Para incentivar a los equipos, en la startup de gestión de estacionamientos Parsii encuentran la solución haciéndolos parte del negocio mediante un stock option, es decir que los colaboradores también tienen la posibilidad de ser dueños. "Me involucro mucho con nuestros vendedores, por ejemplo, esto me permite empatizar con ellos, sus problemas y dificultades. Como fundadores las vivimos y desde ahí buscamos transmitir confianza y acompañamiento. Son espacios donde conoces al máximo las expectativas de tus empleados, como ven al negocio y que mejoras hacen falta; esto en el largo plazo, termina en que todos sepan la visión y hacia dónde nos dirigimos", indica Ignacio Gallo, CEO y Co fundador de Parsii.

En SharyCo, la startup que busca que las personas puedan unirse a más campañas solidarias acercando voluntarios y donaciones, entre otros servicios, decidieron cambiar parte del modelo de negocio gracias al feedback de un fondo de inversión; encontraron que iba a ser difícil escalar de manera global con la rapidez que querían. La escucha activa del management es clave para frenar a tiempo y continuar. Enamorarse del problema y no de la solución es un requisito indispensable para poder liderar a los equipos.

Verano: ¿momento ideal para buscar trabajo?



"A diferencia de las grandes multinacionales en una startup nada está dado, nada es estático, nada es 100% certero. Por ello es clave para el management tener flexibilidad, estar siempre alertas, tener una visión bien marcada y tener objetivos a largo plazo que marquen el norte pero, los más importantes, son los objetivos a mediano y corto plazo porque lo que vale en una startup es el día a día", comenta Sabrina Gans, CEO & founder de SharyCo y añade: "en una startup el centro es el cliente, hay que aprender de ellos, conocerlos y crear en base a sus necesidades y motivaciones y no en base a la empresa; el mercado y clientes son quienes te marcan el rumbo".

El contexto asusta, pero también guía

Lemon Cash, Kavak, Ualá, y otras estuvieron en el centro de la escena por los despidos. Lo que pasa a una startup genera un efecto dominó en la confianza y la marca empleadora de las diferentes empresas. El contexto en Latinoamérica ya es complicado, no sólo por la economía, sino también por la escases del talento IT y la migración del mismo a empresas del exterior.

"Estos momentos generan colaboración, el querer apoyar en lo que se pueda y sobre todo aprender. Como emprendedor uno está acostumbrado a vivir en incertidumbre, pero toda crisis es una oportunidad, nosotros lo vemos como un aprendizaje", opina Gans y sostiene que lo que los tranquiliza es que, luego de ver la situación que se vivió, aprendieron que, al momento de salir a buscar fondos, deben ser cautelosos cómo y dónde lo invierten, tener cautela con la estrategia de escalabilidad y crear una startup camello: "este tipo de startups deben ser capaces de cruzar el desierto y sobrevivir durante mucho tiempo sin comida ni agua, como un camello. La capacidad para administrar los recursos de manera eficiente es lo que les permite mantenerse a flote".

Las personas son el capital más valioso de toda empresa. Construir una marca empleadora atractiva resulta fundamental para crecer de manera constante y con la innovación como foco. "El principal desafío de las Startup es crecer y para ello la gestión del talento resultará clave. Contar con una estrategia de negocio clara, atraer al mejor talento, focalizarse en los procesos de onboarding, formar y capacitar de forma constante a las personas claves, contar con políticas y marcos de actuación claros, son algunos de los principales consejos", destaca Terlizzi