Robots y Home Office: cómo piensan las grandes empresas los nuevos cambios en el trabajo

El panel de "La identidad de la marca empleadora desde los equipos" estuvo integrado por Esteban Sacchi, Head HR Operations de Ford Argentina; María Suero, directora de Gestión de las Personas del Grupo Logístico Andreani; Darío Carosella, director de Recursos Humanos de Volkswagen Group Argentina; y Ludovico Martin, director de Recursos Humanos Argentina y Chile de Renault; y fue moderado por Walter Brown.

El trabajo en la postpandemia trajo aparejados grandes cambios en la organización laboral, la inclusión laboral y una modalidad mixta que llegó para quedarse.

Suero profundizó sobre el tema y aseguró que "la pandemia tuvo una intensidad tremenda, porque el crecimiento del e-commerce aceleró los proyectos de crecimiento que Andreani tenía. No olvidamos que ese proceso fue de mucho caos, pero pudimos salir muy potenciados como marca, algo que nos dio otro aire".

También agregó que esto "los potencia como marca empleadora, porque Andreani es incluido dentro de las experiencias de distintos portales de búsqueda laboral y eso habla mucho de su identidad".

Además de contar con la presencia de la empresa de logística argentina, el panel también estuvo integrado por tres integrantes del área de recursos humanos del sector automotriz, un sector que tuvo muchas novedades en estos últimos años en sus modalidades de trabajo.

Sacchi remarcó que Ford realizó una inversión de u$s 580 millones a fines de 2020 para fabricar la nueva Ford Ranger en el país, inversión que estuvo destinada a su planta de Pacheco y que les permitió desarrollar innovaciones tecnológicas.

"La tecnología permite derribar ciertas limitaciones, transforma en una planta porque la vuelve más inclusiva, que utiliza energía de manera razonable. Ahora aparecen roles dentro de esas plantas: por ejemplo, se habla de ciberseguridad, de robótica, desarrolladores de software, operarios que sepan leer la big data de las máquinas para tener un buen mantenimiento" dijo.

Working Evolution es un concepto que desarrolló Renault puertas adentro para destacar lo mejor de la modalidad "tradicional" y de una que surgió durante la pandemia: La presencialidad y la virtualidad juntas como concepto laboral.

"Esta modalidad te trae lo mejor de dos mundos porque hay posiciones que requieren presencialidad, pero hay posiciones que son elegibles y hay otras que no. No hicimos una imposición de esto, sugerimos a las personas que no trabajen más de dos días por semana de manera presencial" afirmó Martín.

Pero los cambios laborales no sólo se vieron orientados hacia los tecnológicos, desde Volkswagen remarcan el proceso que hubo en los últimos años hacia fábricas "más inclusivas" a diferencia de otras épocas.

Carosella afirmó que "la industria automotriz es una industria masculina tradicionalmente, algo que se potencia mucho en la cultura latina. Pero en los últimos años se vio un cambio real en VW a nivel cultural. Muchos comportamientos y actitudes hoy son señalados de otra manera por parte del cuerpo de la empresa".

Y agregó: "Hay programas específicos que deben existir: coaching especiales y programas de desarrollo para mujeres en posición de liderazgo, trabajos donde cada área trabaja con su plan de igualdad e inclusión"