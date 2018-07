Williams: "Argentina es el país más grande en población como negocio"

En una visita por la Argentina, el vicepresidente Ejecutivo y director de Recursos Humanos de Western Union a nivel mundial, Richard Williams, concedió una entrevista a El Cronista en la que habló sobre su experiencia frente al enorme desafío que atravesó la industria financiera: la digitalización.

El ejecutivo también dio su visión sobre los talentos argentinos y ofreció un panorama de cómo se mueve el dinero en el mundo. Y es que la firma no solo tiene oficinas en 57 países, sino que opera en 200.

- La industria financiera se transformó mucho en los últimos años, a raíz de la digitalización. ¿Qué cambios viviste y cómo fue evolucionando la firma, puertas adentro?

La digitalización es crítica para Western Union, como para otras industrias. Tenemos un gran negocio de Retail, que hoy representa la mayor parte de nuestros ingresos. Pero, la parte digital de nuestro negocio está creciendo mucho más rápido que la de Retail. Pero, incluso, otra cosa que me parece interesante para nosotros es que, incluso la parte de Retail, que es el negocio más tradicional, se está volviendo digital. Entonces, todo se está volviendo digital, más allá del negocio en sí, todas las actividades dentro de la compañía se están digitalizando, incluso las áreas de Recursos Humanos. Por eso, todos los empleados se están volviendo digitales, más allá del negocio.

- ¿Cómo fue enfrentar todas estas transformaciones? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes?

Lo primero, es tratar de ayudar a la gente a cambiar su mentalidad y que vea las cosas de forma diferente.

- ¿Y eso es fácil?

Creo que si están directamente expuestos a eso, sí. Pero, el desafío principal es con la gente que tiene mucho tiempo en la compañía y que no está relacionada directamente a los cambios tecnológicos. La gente que tiene trabajos relacionados al cambio tecnológico, cambia mucho más rápido, quizás, que funciones que no tienen que ver directamente con ese cambio. Tenemos una oficina, que se abrió hace unos cinco años en San Francisco, donde se puso a todos los que trabajan en el desarrollo primario de la actividad digital, como polo de desarrollo, y esa gente empezó a cambiar mucho más rápido su forma de trabajar, obviamente. Y, al mismo tiempo, mucha gente que no estaba relacionada con San Francisco, empezó a escuchar cómo hacían las cosas allí, y pidió esa forma de trabajar, por los cambios e innovación. Por otra parte, están los millennials, que en la compañía son más del 60%, y son los que empujan a Recursos Humanos, por su forma de ser. Y, por último, la idea es poner, dentro de RR.HH., herramientas a disposición de la gente, para que se vayan transformando, y asistirlos en esa migración de mentalidad.

- Tienen empleados en 57 países, ¿cuáles fueron los más desafiantes, considerando que tienen diferentes avances tecnológicos?

En algunos de los países emergentes, hubo un salto de nivel: la gente no tenía teléfono en la casa o computadora, y pasó a tener un smartphone. Entonces, los países que uno creería que son menos avanzados, están pegando ese salto, pasando por encima algunos niveles de desarrollo, como la India o Pakistán. Y las generaciones nuevas empujan a esos países. Es importante que la gente entienda que ya están usando esas herramientas, que muchos países las usan para pagar las facturas, incluso, estos países en desarrollo, a veces, como han pegado este salto, le han ganado a países desarrollados como los Estados Unidos en su comportamiento del día a día digital, porque se desarrollaron mucho más rápido.

- Viviste en siete países, ¿qué te aportó?

Nací en Kenia, y luego migré a Estados Unidos, entonces, creo que aprendí a tolerar y, lo más importante, a tomarme el tiempo para entender. Porque, a veces, llegás a un país, podés tener un estereotipo sobre las personas o hacer juicios muy rápidamente. Hay que ser un poco más paciente, para entender, y no tener miedo de hacer preguntas, porque una de las cosas que me di cuenta es que la mayoría de la gente está muy orgullosa de su país: algunos más, otros menos, pero todos lo están. Básicamente, entender de qué están orgullosos y por qué las cosas son de la manera en que lo son, por qué son diferentes. Fue muy distinto vivir en Malasia, con una población mayoritariamente musulmana, pero también hay una comunidad china muy grande, entre otros, pero todos viven juntos, de forma pacífica. Y parte de esto es porque se entienden. Probablemente, eso es lo más importante: tomarte el tiempo para entender. Cuando vine a la Argentina, entendí que el fútbol es importante [risas].

- ¿Cómo se mueve el dinero en el mundo?

Los países que en general son más enviadores, son, por ejemplo, los Estados Unidos, que envía a México, Centro América, Jamaica, África; países como Inglaterra, envían a la zona de Arabia, a la India, a Pakistán; parte de Arabia envía a Indonesia, Filipinas, India; Francia, Alemania e Italia, también son países enviadores de dinero. Rusia manda a los países que están al rededor, como Uzbekistán. Pero algo muy interesante es que muchos países que naturalmente eran recibidores de dinero, pasaron a ser también enviadores de dinero. Un ejemplo clásico es la Argentina, que hace muchos años solo recibía plata, ahora también envía a los países limítrofes. Otro ejemplo es Rusia, que solo recibía dinero, ahora también hay gente que envía. Todo tiene que ver en definitiva con los movimientos migratorios, es decir, qué gente se va a cada país para trabajar. Hay 20.000 combinaciones posibles, porque un país puede recibir de un país, pero también enviar a ese país. Entonces, tomás los 200 países, y que todos envían y reciben entre ellos, te da 20.000 combinaciones.

- ¿Cómo les afectó el "cepo cambiario" que hubo en la Argentina?

-Más allá de la crisis argentina, la empresa está comprometida con sus empleados, independientemente del país, en sostener la relación con los empleados y el negocio, porque al trabajar en tantos países, se balancea el riesgo. Además, en la Argentina, tenemos una población de empleados muy grande -más de 1000-, está en el top cinco del mundo. La Argentina es el país más grande del mundo en población como negocio, después tenés otros países, que en realidad es un soporte, que asiste a todo el mundo. Además, como en la Argentina se maneja América latina y el Caribe, tiene una dedicación especial. Hay mucho talento argentino que ha salido como expatriado al mundo y es una cuna de talento, por los riesgos, por los desafíos que ha tenido, el management siempre tiene una nota de creatividad muy superior a otros países, porque tiene que buscar soluciones a estos problemas para seguir operando. Sí, tuvimos que achicar locales en el peor momento, porque no teníamos el negocio de money transfer, de remesas, que se había casi extinguido, entonces, no teníamos tantos productos para ofrecer, pero teníamos el producto de Pago Fácil, que sirvió para sostener la operación, el producto de envíos domésticos dentro del país, también creció mucho esos años. Y, básicamente, hay que tener paciencia, hay que esperar y manejar el riesgo, pero, hay que estar comprometido para superar... no hay crisis que no se supere con un poco de tiempo, paciencia y trabajo. Además, estimábamos que, en algún momento, lo de las restricciones iba a cambiar.

- Y hoy, ¿cómo es el movimiento del dinero en la Argentina?

La Argentina, en la parte entrante, está creciendo muchísimo con respecto a los años anteriores. Los países fundamentales que envían plata son los clásicos, más algunos nuevos, comparando con lo que era antes del cepo. Estados Unidos y España son los principales enviadores de dinero a la Argentina, representa casi el 40% de la plata ingresante. Y tenés otros países importantes, como Chile, México o Brasil. Hay que pensar que un millón de argentinos están dando vueltas por el mundo, que se han ido, y esa es la gente que manda plata para ayuda de remesa familiar. Básicamente, es plata para ayudar a la gente de acá a cubrir sus gastos. Y de acá, lo que sale es la contraparte: son los inmigrantes que vienen para trabajar y mandar a sus países, y ahí los fundamentales son Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Colombia y también hay una inmigración reciente de diversos países africanos, como Nigeria, Senegal, y algunos países más chicos.

- Y Venezuela, ¿notaron algún cambio?

Está viniendo mucha gente, lo que pasa es que la situación en Venezuela es tan complicada, que nuestra operación para enviar plata allí está muy limitada. ¿Qué hacen los venezolanos? Mandan plata a Colombia, y de allí la mueven a Venezuela, porque hoy no se puede entrar la plata de forma "legal" a una tasa razonable. Podés enviar plata, pero te van a pagar mucho menos. Entonces, el migrante venezolano manda a Colombia, al borde de Venezuela, y cruzan el dinero allí. Y eso está creciendo.

- ¿Qué aprendiste de la Argentina?

Mis primeros contactos con la Argentina fueron en 2004, cuando trabajaba para Amex, y siempre noté dos características importantes: la resiliencia y la creatividad para conseguir soluciones en un entorno que es muy cambiante y que hay que manejar siempre el riesgo de la operación. De todas formas, trabajando en tantos países, veo crisis todos los días en algún lugar del mundo: muy grande, mediana o pequeña, pero siempre hay una crisis.

Hoja de ruta

Richard Williams se unió a Western Union en 2009, como vicepresidente de Recursos Humanos para la región de las Américas. Antes, había trabajado para Fullerton Financial Holdings (una subsidiaria de propiedad total de Temasek Holdings), como vicepresidente Senior de Recursos Humanos para Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África, con sede en Dubai.

Pasó más de 17 años en American Express, donde también ocupó altos cargos de RR.HH. en Europa, Asia, América latina y Estados Unidos. Su último cargo en American Express, fue el de vicepresidente de Recursos Humanos para América latina, el Caribe y Canadá.

Nacido en Mombasa, Kenia, el ejecutivo vivió en siete países, y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de San Diego.