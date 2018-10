W20 y después, la experiencia de formar parte

Stephane Dubois - Reino Unido Manager de Género y Crecimiento en Chatham House

La británica Stephane Dubois está desde el primer día. Aún recuerda cuando en Australia se decidió que, para que el G20 tuviera un alcance real, había que generar una mesa en la que se debatieran las políticas de género. Desde su rol en Chatham House - Instituto Real de Relaciones Institucionales con sede en Londres-, investiga los problemas económicos que derivan de la desigualdad de género y comprende los retos y oportunidades que enfrentan las mujeres para alcanzar el empoderamiento económico.

Desde 2014, cuando el G20 trató el compromiso de reducir la brecha de género en la participación laboral en un 25% para 2025, se asumiron iniciativas para fomentar el acceso de las mujeres a la economía mediante la reducción de barreras y la provisión de educación de calidad. Pero no sucedieron medidas concretas, explica. Recién el año pasado, destaca, bajo la presidencia alemana del G20, los líderes apoyaron acciones, como la creación del Grupo de Trabajo de Mujeres Líderes de Negocios.

En términos de gobernanza económica, el establecimiento del W20 contribuyó a definir nuevas fronteras y a cambiar el enfoque tradicional de género neutral a sensible al género. Antes de 2013, este tema en el G20 se consideraba marginal y los ministros solo lo trataban como un ítem más en cuestiones de igualdad de oportunidades; ahora, el empoderamiento económico de las mujeres es parte del diálogo, dice.

Con el objetivo de proporcionar soluciones, se busca asegurar la continuidad y trabajo del W20 mientras se monitorean los compromisos del G20. No hay un país perfecto. A todos les falta algo. Sea para eliminar la brecha salarial de género o invertir lo suficiente para que se incorporen a la fuerza de trabajo, hay barreras por derribar. Seguimos trabajando para lograr la igualdad, aclara Dubois.

Graciela Adán - Argentina Presidenta de Fundación Global

Delegada del W20 por la Argentina y al frente de Fundación Global, una organización sin fines de lucro que promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el fortalecimiento de los vínculos cooperativos y solidarios entre los diferentes actores sociales, públicos y privados, Graciela Adán trabaja desde hace 20 años la temática de género.

El W20 se convirtió en una instancia muy importante, sobre todo desde esta presidencia en la Argentina, no solo para el futuro de la cumbre, sino también para nuestro país, opina Adán y cuenta que tuvo la oportunidad de ver cómo todos los sectores, tanto públicos como privados, miraron con atención cómo se fue formado este compromiso de que el W20 crezca y se trabaje por políticas con perspectiva de género.

El diálogo nacional, la gente que participa y la perspectiva regional son pilares que, según Adán, son fundamentales para lograr los objetivos. En los países en desarrollo o emergentes como el nuestro es más fácil alcanzar los logros. Tenemos otra perspectiva y eso nos permite crecer más rápido, agrega.

El sector público y el privado abrieron debates en el congreso y otros ámbitos. Establecimos reuniones no sólo en la Argentina, sino también en Nueva York, París y Arabia Saudita. Resultó interesante ver cómo otros países tomaron nota y cómo fue creciendo el debate, porque el W20 no tiene mucha historia, indica Adán y destaca que, en el caso de la Argentina, el rol que ha tenido la Sociedad Civil quedará como ejemplo: Se logró consensuar sobre temas y debates que ya no se deberían discutir. Ahora vamos por más, ya no debatimos sobre la necesidad de la equidad, sino como achicar la brecha o incrementar la presencia de las mujeres.