Una carrera al ritmo de estos tiempos

Los deportes son cada día más sinónimo de espectáculo, un gran show que disfrutan todos. El fútbol no es más solo para los varones, ni el tenis para quienes lo juegan y entienden su difícil forma de cobrar los tantos. Hoy, los deportes son masivos, tienen importantes sponsors, mueven millones y los disfruta toda la familia. Por eso, cada día se abren distintas posibilidades de formarse en carreras que capacitan sobre management específico para entidades deportivas.

Dos universidades privadas, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad Católica Argentina (UCA), tienen carreras para formarse específicamente en el tema.

"Desde la aparición del concepto del deporte espectáculo, donde se mueven sumas millonarias en traspasos, salarios y planes de marketing, no quedan dudas de que en todas las disciplinas deportivas, la tendencia marca la necesidad de gestionar al deporte por medio de profesionales capacitados en el rubro", indica Rafael Trevisan, director del programa de Derecho y Management del Deporte, que dicta en la UCA en conjunto con el Centro Internacional de Estudio del Deporte (CIES). Se trata de un curso de posgrado al que pueden inscribirse abogados, licenciados en Educación Física, administradores de empresas, periodistas, expertos en marketing o exdeportistas que quieran aprender a gestionar entidades deportivas. "Todos los años, tenemos alumnos extranjeros de Sudamérica, Centroamérica o incluso de Europa", agrega Trevisan.

En el ITBA, se dictará en marzo una Diplomatura en Management Deportivo. "El mundo se ha globalizado. Todo avanza. Todo se desarrolla, muta y cambia ¿Por qué las entidades deportivas no? Los que vayan a un club verán cómo sus instalaciones, servicios y prestaciones se encuentran, en su gran mayoría, en el mismo estado que hace años atrás. De allí, el colapso de muchas organizaciones dedicadas al deporte (clubes, asociaciones, gimnasios)", advierte Guillermo Mariné, director de la Diplomatura en Management para Entidades Deportivas que brinda el ITBA.

"Las entidades deportivas de nuestro país son, en su gran mayoría, asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que hace que quienes dirigen la entidad no reciban honorarios, salario ni ninguna otra remuneración, ergo sus acciones son 'agradecidas' por los socios en virtud del esfuerzo desinteresado. Sin embargo, si volvemos al tema de las complejidades, nos daremos cuenta de que las vidas personales de cada uno de los miembros de las comisiones directivas también atraviesan problemas, faltantes de tiempo y de otros recursos, familia, negocios, cansancio. Todas las entidades deportivas deberían contar con management calificado", agrega el especialista.

¿Cuántos profesionales de management tiene que tener un club? Depende de su magnitud, dice el experto. "Puede alcanzar con un solo profesional, dos, tres o más. Desde luego, el tratamiento a aplicar no será el mismo, dependiendo -en gran medida- de las actividades del club, asociaciones, dimensiones, cultura del entorno, historia, prestigio", precisa el especialista.

De qué se ocupan los graduados

"Básicamente, de gestión y planificación. Colaboran con la Comisión Directiva en el desarrollo de procesos eficientes dentro de la entidad deportiva. Trabajan en las áreas de RR.HH., Marketing, Administración, Atención al Socio. Estarán, además, junto a los directores de deportes para generar Planificación Estratégica y, fundamentalmente, brindarán coherencia a todas las acciones tras el objetivo planteado por la Comisión Directiva. La Diplomatura en Management para Entidades Deportivas brinda las herramientas para ser quien lidere el cambio", dice Mariné.Un experto en Management Deportivo "tiene que estar preparado para poder gestionar una entidad deportiva, aplicando las herramientas tradicionales del management pero adaptadas a las notas particulares y diferenciales que están presentes en la gestión deportiva, dada la relevancia y trascendencia que reviste el principio de la especificidad del deporte", aclara Trevisan."La lógica de la gestión de las entidades deportiva es diferente a la lógica de cualquier empresa de otro rubro. Es necesario tener presente estas cuestiones a la hora de formar a los futuros gestores del deporte", sostiene.En la UCA también se estudia, con una orientación más dirigida a lo comercial, una Diplomatura en Marketing y Negocios Deportivos, dependiente de la Escuela de Negocios de esa universidad. "Estudios recientes han mostrado que los principales ingresos de los clubes argentinos recaen principalmente sobre los espectadores y la masa societaria, mientras que en otros países europeos solo representan el 22% de los ingresos y el foco está en el sponsoreo, la TV y en otras variables del marketing. Se abre el interrogante de cómo atender esta demanda y generar ingresos sustentables para los clubes, más allá de los resultados deportivos necesarios para una gestión exitosa", opina Andrea Serrano, directora de la Diplomatura. El Diplomado tiene 18 materias e incluye cursos multidisciplinarios, estudio de casos, trabajo en equipos y aprendizaje basado en la experiencia para ofrecer a los estudiantes un amplio escenario de análisis del deporte.Sea cual fuere el título que se busque, hay un campo laboral dirigido al deporte, su buena gestión y su imagen. Los clubes deportivos requieren mayor profesionalización y conocimiento de las herramientas del marketing para potenciar el negocio. El deporte es parte de la vida cotidiana de las personas, sobre todo en las ciudades, y las organizaciones necesitan comprender qué tipo de servicio se adapta más a las necesidades de la gente que busca en ese espacio de salud, bienestar y esparcimiento.Mónica Beltrán