Soluciones para la escasez de talento en IT

El problema no es nuevo pero sí apremiante. Cada año, en el sector de IT, quedan unos 5.000 puestos por cubrir. Frente a esta situación, que arrastra varios años y no parece tener solución de corto plazo, la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) está apoyando las iniciativas de distintas instituciones en busca de una mejora de la formación de profesionales y la inserción laboral del sector de software.

Así, la cámara apoyó la creación de dos nuevas carreras relacionadas con la industria informática, como la licenciatura en Tecnología de la Información de la Universidad de Palermo (UP) y la licenciatura en Gestión de Tecnología de la Información, de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). El diseño de las carreras, según informa la CESSI, busca innovar en los paradigmas de formación académica informática, evitando las materias que no están relacionadas con el software pero que abundan en las ingenierías.

"Las carreras como Ingeniería Informática quedaron con una carga tremenda de materias no relacionadas con la informática, como química, física o dibujo técnico. Como terminar una ingeniería requiere un tiempo promedio de 10 años, se da que los chicos empiezan a estudiar, luego entran a trabajar y no terminan la carrera cuando tienen que rendir materias que no están relacionadas", explica Pablo Iacub, miembro de la Comisión Directiva de CESSI.

Las nuevas carreras duran cuatro años. Así, se tomaron como modelo las currículas de universidades estadounidenses, como el MIT, con una gran cantidad de materias electivas con foco en temas de actualidad, como big data, programación de sistemas operativos móviles e inteligencia artificial, entre otras. "En las mejores universidades del mundo, las carreras son cortas y se complementan con maestrías o doctorados. Cuando hoy se emplea a un egresado, todavía están lejos de los skills que requiere la industria. Con estas carreras más cortas, aprovechamos a los jóvenes en su mejor momento creativo", concluye. F.R.