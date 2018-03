Silicon Valley vuelve a las aulas para gestionar el crecimiento

Crecer, a menudo, significa cambiar la actitud frente a la forma en que funciona el mundo. El mantra de la deserción académica-start-up ayudó a definir el espíritu revolucionario de empresas como Facebook, Apple y Microsoft, cuyos fundadores dejaron la educación formal para poner en marcha lo que se convirtió en empresas líderes.

Sin embargo, los datos de las escuelas de negocios muestran a estas mismas compañías, además de otras como Google y Amazon, consultoras y bancos de inversión, como las grandes "contratadoras" de MBA. Crecer trajo una nueva actitud hacia la educación de negocios entre la élite de Silicon Valley.

En la UCLA Anderson School of Management en Los Angeles, el 30% de los alumnos del MBA 2015 ocupó posiciones en firmas techie.

Adobe Systems contrató a parte de los graduados del MBA de Anderson el año pasado, dejando en segundo y tercer lugar, respectivamente, al Bank of America Merrill Lynch y Deloitte. El sitio más popular para realizar una pasantía fue Apple, por delante de Deloitte, PwC y Mattel.

El aumento en las contrataciones de tecnología está siendo impulsado por el cambio de actitud entre los jugadores clave de Silicon Valley y un reconocimiento de que muchas se transformaron en el tipo de grandes organizaciones con las que solían contrastarse, de acuerdo con Phil Han, director de Reclutamiento de Operaciones de Anderson.

"Hace seis años, las start-ups tecnológicas sentían que los MBAs no eran tan necesarios en la industria porque les parecía que necesitaban ingenieros", dice.

"Muchas de estas firmas crecen tan rápido que necesitan las habilidades de pensamiento y de liderazgo estratégico proporcionados por un MBA. Como resultado, nos llegan más a menudo".

Empresas como Google y Apple, con sus prácticas de trabajo flexible y mesas de ping pong en la oficina, desplazaron a la industria del entretenimiento como el lugar más divertido para trabajar, sostiene Han.

"No es que los estudiantes no quieran trabajar en medios de comunicación, bancos o consultoras, pero estas tecnológicas están ofreciendo algunos beneficios muy interesantes", dice.

Uno de los mayores reclutadores de los graduados del MBA de Anderson en los últimos años fue Hulu, un servicio de streaming. Muchas personas la ven como una compañía de tecnología pero su output está en el corazón de la industria del entretenimiento.

Las áreas digitales de los estudios de entretenimiento tradicionales también comenzaron a contratar a MBAs, sobre todo, para puestos de analítica, distribución digital y operaciones, señala Han.

Protagonistas

Mike Carley cursa el segundo año de su MBA en Anderson pero, recientemente, aceptó una oferta de trabajo en Adobe, tras una pasantía de verano, como gerente de Marketing de Producto. "Las tecnológicas contratan a personas inteligentes para trabajar en productos muy interesantes y complejos, que cambian el juego", dice. "Ese es el tipo de vida que quiero vivir, y el tipo de cultura de la que quiero ser parte".Incluso en las escuelas de negocios, donde las consultoras y los bancos aún se llevan la mayor proporción de graduados de MBA, el sector de tecnología es ahora la fuente de más rápido crecimiento de puestos de trabajo.En 2015, una quinta parte de los estudiantes del MBA de la London Business School (LBS) fue contratado en empresas de tecnología, por encima del 6% en 2010.A pesar de la preeminencia global de Londres en la banca, apenas una cuarta parte de los graduados del MBA del año pasado tomó trabajos en el sector de servicios financieros, frente a más de un tercio en 2010. El crecimiento en las contrataciones de las tecnológicas refleja un reequilibrio en la economía londinense, con el consiguiente crecimiento de los clusters de startups alrededor de barrios como Shoreditch y Bermondsey, lo que, a su vez, conduce a algunas de las compañías más exitosas de Silicon Valley a abrir grandes oficinas en el Reino Unido.Amazon es uno de los mayores reclutadores de graduados de MBA y encabeza la lista de las empresas usuarias de la industria de alta tecnología en varias escuelas superiores en Europa y los EE.UU.. Miriam Park, directora de Reclutamiento Universitario de Amazon, dice que su empleador apunta a escuelas específicas por una combinación de factores. "Valoramos los MBA por, en muchos casos, el enfoque global que puedan aportar", dice y agrega: "Su experiencia y variedad de backgrounds otorga un valor incalculable al traer un modo diferente de mirar nuestro negocio".Edward Layoun está entre los 16 graduados de MBA de LBS que se incorporó a Amazon el año pasado, una cantidad mayor de los contratados por Bain & Company o Goldman Sachs. Este exconsultor de management, que cambió de carrera para trabajar para Amazon tras graduarse, dice que se sintió atraído por la oportunidad de dirigir equipos que están tratando de hacer cambios significativos en la actividad. Asegura que el momento culminante de su carrera durante el año pasado fue ayudar a liderar el lanzamiento del servicio de delivery en el mismo día de Amazon Prime. "Mostró cómo se puede tocar realmente la vida de las personas", dice.La percepción de que las empresas que nacen en Silicon Valley dan valor a la felicidad del empleado es un gran punto de interés para aquellos que han trabajado en otros sectores."Estoy en total desacuerdo con el concepto que hay que responder e-mails a la madrugada o trabajar jornadas de 20 horas para hacer un buen trabajo. Sin embargo, las historias que implican esos elementos son omnipresentes en el sector de la consultoría y las finanzas", dice Carley.Jovanna Youssef, otra estudiante del MBA de Anderson, está pasando de Deloitte a Apple, tras realizar una pasantía en la empresa de informática con sede en Cupertino.Los mensajes acerca de si hacer un MBA es importante para hacer carrera en el sector son contradictorios.Sheryl Sandberg, directora de Operaciones de Facebook, dijo que su MBA de Harvard Business School no fue necesario para conseguir trabajo en la red social.Su jefe, Mark Zuckerberg, tomó el camino opuesto. Después de haber abandonado su educación en Ivy League para construir su red social, en 2014, se unió a la junta asesora de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Tsinghua, una de las principales escuelas de negocios de China. Incluso, dio un discurso en mandarín a los estudiantes en el campus de la Universidad Tsinghua de Beijing.Tal vez, sea hora de que Facebook actualice de estado para aclarar su posición.