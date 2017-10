RR.HH., actor clave para las soluciones cloud

El mercado de soluciones cloud sigue creciendo a tasas de doble dígito dentro de América latina (26% en 2016, según IDC) y eso se debe a que es uno de los pilares para la transformación de las empresas como parte de la nueva era digital que estamos atravesando. Por ejemplo, IBM (2013) publicó que, a partir de entrevistas realizadas a 1.656 CIOs de organizaciones de diferentes países e industrias, hay una tendencia creciente muy importante de compañías que consideran a la nube como una tecnología crítica para sistematizar y gestionar sus procesos, pasando del 30% en el año 2009 al 64% en el año 2013.

La adopción de soluciones cloud se está acelerando debido a su flexibilidad, esencialmente en software como servicio (SaaS), y es por eso que hoy muchas personas se adaptan a la suscripción de este tipo de servicios, siendo los gerentes de IT (a diferencia de otros años) los que quieren reducir el número de servidores que manejan o, al menos, desacelerar su crecimiento como la oportunidad de poder hacer foco en los objetivos del área y tener más alternativas de reasignación de recursos donde el negocio lo requiera.

El área de RR.HH. es un jugador clave en ese proceso de transformación, en concordancia con su nuevo rol y su participación estratégica en el negocio, un área cada vez más involucrada con las necesidades del mercado, que aporta información valiosa que influye de manera transcendental en definiciones macro-corporativas. No es por eso casualidad que una investigación, realizada por ComputerProfile en el año 2014, diera como resultado que los departamentos de RR.HH. son los que más utilizan soluciones en la nube comparado con otras áreas de la organización (el 28% de todas las aplicaciones en la nube son soluciones de RR.HH.). Esto -como hemos dicho- se debe a su flexibilidad en cuanto a escalabilidad, pago por uso, reducción de costos y recursos IT, actualización continua que nos permite contar siempre con las últimas mejoras y minimizar los errores, entre otras cosas. Con seguridad podríamos decir que el número de servidores y soluciones on-premise se reducirá en los próximos años, según la dirección del mercado y la experiencia de los mismos gerentes IT en América latina.

Este fenómeno de crecimiento tiene que ver con la fractura de paradigmas por parte de los referentes IT, un cambio cultural y de forma de trabajo. El cambio principal radica en romper el modelo patriarcal de pensar que la "información confidencial" (sueldos, datos confidenciales del colaborador, contratos) tiene que estar dentro de la organización para no perder el control. Por otro lado, existía la percepción de que, al subir la información a la nube, la misma podría estar en riesgo o que no se sabría dónde está almacenada, o que entidades legales/estatales podrían tener acceso, problemas de seguridad y confidencialidad de los datos corporativos, entre otros tantos temores y mitos que se fueron disolviendo en el tiempo. De todas maneras, el punto de preocupación para subirse a este barco en América latina es la "velocidad", y esto tiene relación directa con la conexión a Internet, dado que en algunos países podemos encontrar "caídas" debidas a la falta de inversión.

Como conclusión, en términos generales resulta alentador ver a los referentes de Recursos Humanos en América latina adoptar un enfoque más estratégico y moderno frente a la tecnología, como sucede en economías avanzadas como los Estados Unidos, Europa, Australia y Asia.