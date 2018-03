Posgrados y especializaciones IT, el factor diferenciador

No solo el cambio de Gobierno señala un nuevo escenario para las maestrías. La tecnología y el know how se convirtieron en un factor de innovación y crecimiento para las firmas, convirtiéndose en un punto diferenciador en la capacitación para ejecutivos. "Ante las nuevas políticas públicas, se abre un campo propicio donde el cursante de esta Maestría podrá aplicar nuevos conceptos del management, en el marco de las particularidades del país, definiendo su rol en el proceso de innovación a través de la tecnología", resume María Fernández, directora Ejecutiva de Maestrías y Especializaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). La institución ofrece la Maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica y una especialización en Ciencias de Datos. En el área de Diplomaturas y Programas Ejecutivos que inician este año, se encuentran Desarrollo de Productos Digitales, Diplomatura en Ciudades Inteligentes y Desarrollo Urbano Sustentable, El ADN del innovador y Diplomatura en Tecnología aplicada a la salud.

El aumento de las demandas sociales de formación en posgrados impulsó al ITBA a responder con ofertas educativas a distancia. "Se ampliarán. Por el momento se pueden cursar las diplomaturas de Marketing Online Avanzado, Marketing Online con orientación en Comercio Electrónico y con orientación en Redes Sociales", agrega Fernández.