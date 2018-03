PULSO ANALíTICO

La lupa en la eficiencia

Sustentabilidad en foco

Employer branding

El 75% de los ejecutivos realiza múltiples tareas durante las reuniones y el 96% se siente abrumado por el exceso de información, según Unify, una firma de software y servicios de comunicación. Así, el 43% de los usuarios se siente frustrado y abrumado con las tecnologías de comunicaciones con la que cuentan sus equipos para trabajar. Además, según la firma, el estudio reveló que un empleado chequea, en promedio, 150 veces al día su smartphone, el 28% de su tiempo lo consume gestionando emails y más de un minuto lo dedica a cada mail que recibe. El nuevo paradigma indica que el 71% de los millennials no elige usar el email y el 75% ignora las políticas de social media.Solo 34% de los consultados tiene acceso a las mismas funciones de colaboración desde dispositivos móviles como lo hacen desde la oficina.El 70% de los CEOs considera que la sustentabilidad está poco desarrollada, según una investigación de ComunicaRSE a partir de entrevistas en profundidad con los ejecutivos y el análisis de contenido de las cartas de los CEOs en los reportes de sustentabilidad de las 100 empresas más grandes del país.Con respecto a qué entienden por sustentabilidad, los CEOs reconocen esta falta de una definición unívoca, aunque consideran en líneas generales que es un concepto superador de la RSE.Los CEO consideran que el aporte en valor que la sustentabilidad agrega es importante tanto en aspectos tangibles como intangibles. Destacan que esta mirada puede incluso ser una oportunidad de negocios a desarrollar siempre y cuando sea una cuestión estratégica sostenida por valores corporativos.El 49% de las firmas no cuenta con una política de marca empleadora, según un relevamiento de Glue Consulting sobre 280 casos, incluyendo directivos, gerentes y jefes, principalmente de empresas con una facturación mayor a los u$s 300 millones. En aquellas que sí invierten en esta estrategia, el 56% la dirige a toda la compañía por igual y el 24% solo la orienta a JP. Los tres atributos que generan mayor admiración son: las posibilidades de desarrollo profesional (25%), la cultura (22%) y el modelo de liderazgo (16%).