Los desafíos para las industrias productoras de alimentos

Mantener, incrementar y diversificar los negocios dentro de estándares de normativas vigentes. A ese objetivo, los tomadores de decisiones de las empresas productoras de alimentos le suman la necesidad de hacerlo en sintonía con el medio ambiente.

Reunidos en Buenos Aires para la edición 2018 de la Conferencia Mundial de Management de Agronegocios y Alimentos (Ifama, por su sigla en inglés) referentes internacionales del campo, líderes en management, funcionarios y representantes de la ciencia y la academia debatieron sobre el panorama del sector. Allí, se presentó la Encuesta sobre las Necesidades del Productor Argentino (ENPA), elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, y reveló características sobre cómo toman decisiones los empresarios en el país. Las conclusiones de la conferencia serán compartidas con los líderes del G20 que se reunirán en nuestro país entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre.

En diálogo con El Cronista Comercial, el máximo responsable del evento analizó: "Percibimos que en los últimos años los responsables de tomar decisiones están mucho más preocupados por una multiplicidad de factores: la sustentabilidad, el comercio internacional, el tipo de cambio, la tasa de interés y la optimización del uso de los insumos, entre otros. El mercado actual es mucho más competitivo y el negocio se ha sofisticado. Entonces, si un productor quiere crecer y sobrevivir, tiene que cambiar su modelo de negocios y ampliarlo".

Consultado sobre los cambios más significativos en materia sustentable para los productores de alimentos, Braga remarca que se ha logrado que se condene el impacto negativo que producen la huella de carbono, el uso de pesticidas y fertilizantes en los recursos naturales. Además, el CEO de Ifamasostiene que, cada vez más, se habla del impacto en la comunidad rural, la importancia del rol femenino dentro de la actividad y de que cada productor se asegure su sostenibilidad financiera sin tomar créditos con altas tasas. "Si estos puntos no se dan, es muy difícil llevar un negocio adelante en la actualidad. Los mercados mundiales tienen estos nuevos estándares y el próximo paso es extenderlos a toda la cadena de valor", añade el italo-canadiense.

Para ser competitivos en el sector, un país debe cumplir con al menos cuatro condiciones. La primera es contar con biomasa en cantidad. La segunda, contar con un variedad de climas y características geográficas que favorezcan la producción los 365 días del año. La Argentina tiene estos dos factores. El tercer punto favorable es tener una industria funcionando, ya que lo importante es que existan procesos, metodología de trabajo, proveedores y logística, etc. Finalmente, pensar en los recursos humanos, que permitan capitalizar todo eso: personas entrenadas e instruidas.

Mercado emergente y dólar sub 30

Si bien el 20 de junio MSCI reclasificó a la Argentina como mercado emergente, el CEO de Ifama lo relativizó . "Es algo más simbólico que concreto. Representa unos u$s 15.000 millones que antes no podían entrar a la Argentina y ahora sí. Si bien es una cifra muy importante para un país con escasez de divisas, no va a cambiar el PBI", opina. Sobre el tipo de cambio, Braga sostiene que al dólar hay que analizarlo por sector y producto; determinar cuál es el componente en pesos y cuál en dólares de los costos de producción. Según el experto"el pass through no va a ser tan directo como en las devaluaciones anteriores. Es una buena noticia".

"Los expertos ven a la Argentina con buenos ojos porque es uno de los muy pocos que reúne los cuatro requisitos. Ya es un jugador global en bioeconomía y tiene todos los requisitos básicos para aprovechar mejor las oportunidades. Es algo que se construye a mediano y largo plazo, para lo que se necesita un objetivo y un plan estratégico", señala Braga.