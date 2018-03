Los 10 infaltables en la valija de un ejecutivo

Para muchos ejecutivos, los viajes de trabajo suelen ser una constante en sus rutinas. Seminarios, conferencias, cursos, capacitaciones, workshops y reuniones son algunas de las variables que requieren una organización previa.

El armado de la valija a último momento y la dificultad para memorizar todo lo que hay que empacar puede generar dolores de cabeza, estrés y, más tarde, gastos de dinero que se podrían evitar.

Este ritual, que para muchos significa una angustia, puede convertirse en un trámite si se tiene en claro qué es lo que no puede faltar. Es por eso que resulta esencial realizar un checklist para no olvidar nada y no sufrir percances, para enfocar la mente en el objetivo laboral y no en el proceso.

Antes de salir de casa para emprender el viaje, revisar dos veces estos puntos:

Equipaje de mano

Material de trabajo

Es pertinente tener un rápido acceso a los pasajes, pasaporte, identificaciones personales, seguro de viaje, tarjetas de crédito y débito, información sobre la estadía, persona que va a estar esperando en el aeropuerto o en la terminal, empresa de taxis o remises de confianza, datos de reservas, dirección del alojamiento, cronograma de citas y actividades, entre otros.Un detalle de nombres y apellidos, teléfonos, correo electrónico y oficinas de personas con las que se va a interactuar son vitales. También se puede agendar información extra por si se la llega a necesitar ante una eventualidad.Ya sea porque se lleva adelante algún tipo de tratamiento o de modo preventivo, un botiquín con medicamentos y de primeros auxilios es indispensable.Aunque el trayecto sea corto, es un buen momento para aprovechar el rato de ocio y sumergirse en la lectura.Nunca está de más y contiene datos útiles. Puede ser consultada en caso de que sobre tiempo para recorrer el lugar o si se quiere llegar a un sitio en particular.

6 Objetos tecnológicos

Computadora, tablet y celular, junto con sus complementos (cargadores de pared e inalámbricos, pendrives, memorias, baterías, auriculares, adaptadores) son un must.



7 Portafolio

Es un ítem que no puede faltar en un viaje de negocios de un directivo. Acá entran papeles, lapiceras, tarjetas personales y de clientes, y todo lo referido al material de consulta y data de la empresa en cuestión.

En la valija



8 Método "cápsula": menos ropa, más opciones

Una cápsula se refiere a elegir prendas básicas que puedan combinarse entre sí para armar distintos conjuntos y no caer en excesos de equipaje. La clave es la reutilización e intentar dejar de lado la frase "llevo esto por si acaso". Siempre hay que ir con ropa formal y sport.

Es conveniente tener en cuenta la estación del lugar de destino, la cantidad de días y tipos de eventos porque ayudarán a tener un mejor panorama de lo que realmente es necesario poner. También es fundamental conocer los usos locales para no quedar fuera de tono con la vestimenta.

Tanto para mujeres como hombres, los colores "empresariales" que van de la mano con el tipo de atuendo que se usa para reuniones laborales son blanco, negro, gris, marrón, beige, azul oscuro y verde inglés. Algunas de las prendas que hay que considerar en el caso de los varones son zapatos, corbata, cinturón, traje, blazer, camisa, pantalón formal y algunas más descontracturadas, como jeans y sweater. Para las mujeres, es recomendable no olvidar zapatos con un poco de taco, otros más bajos, tailleur, pollera, pantalón y saco arreglados, camisa o blusa y accesorios (bijouterie, pañuelo, maquillaje).

Para esquivarle a las arrugas, es recomendable colocar las camisas con los cuellos para arriba, ubicar los cinturones estirados en los bordes de la valija (no enrollados) y usar separadores para las prendas delicadas. Para que la ropa se mantenga lisa, se la puede colgar en el baño durante unos minutos cerca del vapor esparcido por el agua caliente de la ducha.



9 Neceser

En él se guardan todos los objetos de higiene personal y los artículos de tocador que hacen que uno se vea bien. Una imagen adecuada es uno de los ingredientes de la receta del éxito y posiciona al branding personal en un lugar elevado.



10 Paraguas

Nunca se sabe cuándo se lo puede llegar a necesitar. Es mejor que no ocupe espacio y sea plegable.