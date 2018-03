Las claves de un buen currículum

Siendo la carta de presentación de todo profesional, al CV hay que describirlo como punto clave para llegar a la etapa de la entrevista. Si se lo confecciona correctamente, se tendrá la seguridad y confianza de que el potencial empleado está siendo valorado para el puesto que le interesa.

Si bien cada vez es menor el uso del currículum tradicional a favor de LinkedIn y nuevas metodologías, a la hora de realizarlo hay una serie de tips útiles. Laura Bitocco, gerente General de Hidalgo & Asociados, reconoce que se está dejando cada vez más de lado el papel para pasar a formatos digitales eficientes, concretos y visibles. "Cuando hay una trayectoria laboral importante, la capacidad de síntesis y de transmitir ideas con fuerza, sumado a que otorguen un buen branding personal, son la clave", argumenta.

LinkedIn se posiciona como la red social más importante en la que un profesional senior debe apoyarse. Debe haber coherencia y congruencia en la información que se da en cada site o la información profesional que se hace circular.

Bitocco destaca que, ante todo, hay que "definir una URL amigable para incluir en tarjetas o CV; presentarse con una imagen adecuada y profesional; cuidar el encabezado, no necesariamente poniendo la posición actual, sino en ocho palabras describir quiénes somos o hacia dónde queremos orientar nuestra carrera, ya que es lo primero que le aparece a un headhunter al buscar; definir un background profesional atractivo, con palabras clave que otorguen mayor visibilidad y ordenar la trayectoria de manera de priorizar las experiencias más actuales".

Otra cuestión que suma son las recomendaciones de jefes, profesionales reconocidos, colegas y compañeros de especializaciones. También, presentaciones y enlaces de perfil con otros websites o blogs personales.

Orden y formato

Los no

Guido Biagioni, senior consultant en PageGroup, destaca que se deben incorporar los datos en forma organizada: "Primero, la información personal y de contacto. Luego, continuar con la formación (carrera de grado/posgrado, institución y año de finalización), experiencia profesional (de lo más reciente a lo más antiguo, con nombre de la compañía y del puesto desempeñado, mes y año de incorporación y/o finalización, ítems o bullets de las tareas), y cursos, idiomas y voluntariados".Vale destacar que todo lo que se plasme en el documento debe ser relevante para el puesto y hay que presentarlo en PDF con una extensión promedio de 2 hojas.Biagioni comenta que el correo electrónico es el canal más recomendado para postularse a una oferta laboral, seguido por los sitios de job posting de las compañías y los portales de empleos a los que LinkedIn quedó como aliado. "En esta red, hay que colocar las aptitudes que correspondan al área y la carrera profesional que se desea formar, para que los motores de búsqueda puedan asociar mejor el perfil", explica.Los especialistas afirman que no hay que colocar información personal que no sea relevante para la posición a la que se está postulando; no redactar una carta de presentación si no es requerida; no enviar recomendaciones proactivamente si no son pedidas; no armar un CV de más de 2 o 3 páginas; no postularse a búsquedas en las que no se cumplen un mínimo del 80% de los requisitos excluyentes solicitados y no es recomendable enviar el currículum a través de links de descarga o ligados a páginas web como herramientas en la nube.Karina Salazar