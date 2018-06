La reinvención ya está aquí

La disrupción tecnológica cambió la manera en cómo funciona el mundo. El surgimiento de la inteligencia artificial (IA), de la robótica, de la internet en las cosas (IoT), la realidad virtual y las plataformas colaborativas buscan reinventar la fuerza laboral.

Esa disrupción fue el eje central de la conferencia global anual de The Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC), desarrollada en Nueva York.

Durante dos días se debatió acerca de los temas más candentes. Entre ellos, sobre el impacto de estos cambios en las áreas de RR.HH. en general, y sobre las la utilización de las nuevas herramientas que enriquezcan la performance de los headhunters.

El gran planteo se centró en las nuevas tecnologías y cómo continúan provocando disrupción la vida en todos sus ángulos. Ante el interrogante de cómo afectará la transformación digital y más específicamente la IA y Machine Learning (ML) a las áreas de RRHH, y sobre cuánto trabajo la IA le podría "quitar" a los humanos, fue interesante escuchar a Susan Steele -IBM Global Chief HR Advisor y a Paul Lee, socio de Deloitte y responsable de la investigación en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de la firma.

Steele disertó sobre las herramientas que desarrolló IBM para hacer más eficiente sus áreas de HR, entre otras: reclutamiento, inducción, capacitación y movilidad interna. También, advirtió sobre el impacto que significa que más del 40% de las empresas Fortune 500 no existirían más para 2027, y advirtió sobre las fallas de las nuevas tecnologías y las consecuencias al buscar talento.

En su discurso destacó que los pools de candidatos son diferentes y las competencias necesarias también, y que para su compañía el foco está muchas veces solo puesto en la experiencia: 15% de la gente que contrata es no universitaria, para posiciones tradicionalmente ocupadas por universitarios. Los CEOS decidieron invertir en IA aplicada a RRHH. Esta IA no reemplaza a los humanos, sino que enriquece su performance. Ergo, RRHH se reinventará con la llegada de las nuevas tecnologías.

El componente humano no desaparecerá y las herramientas ayudarán muchísimo a que los profesionales de RRHH se dediquen a temas más estratégicos.

La principal dificultad radica en cómo integrar la toma de decisiones por un lado basada en gran cantidad de datos pero sin descuidar de la variable "personalizada".

Paul Lee, socio de Deloitte, sostuvo que vendrán décadas de disrupción tecnológica. Frente a esto, predice que este año se venderán 800.000 chips con capacidades de ML, contra 150.000 del año 2016. ML puede reemplazar tareas manuales repetitivas y puede reemplazar la necesidad de inspección visual en una línea de producción. En la medida que el propósito sea enriquecer y no solo reducir costos o agilizar tiempos estaremos entrando a un contexto potente. Es elemental que los nuevos CEOs comprendan el poder da la computación cognitiva.

En IBM desarrollaron a Watson, plataforma que atiende llamados y responde preguntas de los postulantes, capta sutilezas en la voz en los call centers y sugiere posiciones para el mejor fit para los interesados en trabajar en la empresa. Al candidato que ha sido elegido le responde las preguntas típicas antes de su ingreso en la compañía, y cuando esta persona ya ingresó, lo ayuda en la inducción. El área más desarrollada de Watson es la de aprendizaje, learning space, y está personalizada. También aplican Watson al planeamiento de empleos, payroll, compensaciones y servicios de HR. RR.HH. de IBM pasó de ser estar centrada en procesos a estar centrada en talento. Mediante design thinking, usa a Watson para atraer, comprometer, retener, promover y ayudar en la salida de sus empleados.