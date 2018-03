La oportunidad entrepreneur

Por sexta vez consecutiva, la consultora EY premió el emprendedorismo en la Argentina, en el marco del Entrepreneur of the Year, distinción que la firma también entrega alrededor del mundo. A nivel local, la cita tuvo lugar en el hotel Four Seasons, el pasado 21 de abril, donde arribaron más de 250 personas para ver a Roberto Souviron alzar el trofeo en la categoría Master.

En junio, el fundador de Despegar.com será quien represente a la Argentina en la competición internacional, a realizarse en Mónaco.Souviron creó en 1999 Despegar.com, una agencia de viajes hoy presente en 21 países y con más de 20 millones de clientes. "Es una gran esperanza que cinco personas comunes hayan hecho algo único en el mundo", dijo, tras invitar a sus cuatro socios al escenario de premiación. La compañía cerró 2015 con una facturación de la cual, según el empresario, solo el 20% tuvo como lugar de origen a la Argentina. Con miras a más, Despegar.com espera un 2016 de mucho movimiento: planea realizar una oferta pública de opciones y comenzar a cotizar en Nasdaq.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés y MBA por la Universidad de Duke, Souviron hizo hincapié en el esfuerzo que significó llegar hasta su presente. "Se trató de un 10% de inspiración y otro 90% de transpiración", afirmó, e incitó a quienes escuchaban a encontrar aquello que los inspira para transpirar en ello. Y, al pensar en los cambios políticos y económicos recientes de la Argentina, expresó: "El país tiene un gran potencial y una gran oportunidad. Es importante que todos pongamos nuestro granito de arena".

Souviron también es cofundador del colegio María de Guadalupe, ubicado en el partido de Tigre. Interesado y preocupado por ella, habló de la situación educacional del país: "Vemos un problema. Los números son muy malos: de 100 chicos que empiezan la escuela, solo el 25% termina la secundaria. Y en la sociedad del conocimiento, no terminarla no abre puertas".

En la categoría Emergente, que cuenta con una nominación propuesta por Endeavor Argentina, EY premió a Vanesa Durán por su emprendimiento Vanesa Durán Joyas, compañía de venta directa de joyas por catálogo con más de 25.000 vendedoras. "Es un orgullo representar a las mujeres. Desde el interior se pueden hacer grandes cosas y la venta directa tiene un lugar maravilloso", dijo la empresaria. De la terna también formaron parte Maximo Cavazzani, fundador de Etermax y creador del juego Preguntados, y Federico Malek Pascha y Alan Kraus, cofundadores de Avenida.com, sitio de e-commerce que busca ser el Amazon latino.

En la categoría Social, todos los ternados fueron elegidos. En esta ocasión, fueron todas mujeres: Inés María Nevarez (creadora de Fundación Construyamos, dedicada a brindar financiamiento a jóvenes de escuelas técnicas para sus empredimientos), Monique Thiteux-Altschul (directora de la fundación Mujeres en Igualdad, que promueve la lucha contra la violencia de género) y Silvana Veinberg (creadora de Canales Asociación Civil, cuyo objetivo es la realización de proyectos educativos que promocionen los derechos de las personas sordas). Las voces femeninas continuaron con la actriz Soledad Villamil, que recurrió a su faceta de virtuosa cantante de tangos.