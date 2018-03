La lógica de los "Negocios sin alma"

El mundo está como está porque se rige por la lógica de la escasez. Se encuentra sumido en un círculo vicioso que pretende más y mejor desde un estado del ser que solo puede atraer menos y peor". La sentencia es de Patricio Villalonga, licenciado en Economía, quien, después de una carrera gerencial, se volcó hacia el management y coaching. Dirigió el Centro de Aprendizaje Organizacional del ITBA y viajó por el mundo con sus programas de Liderazgo y Espiritualidad Consciente.

Según Villalonga, el sistema de management actual se convierte en "Negocios SA" (sin alma) y la formación es completamente insuficiente para lograr un éxito real en todos los ámbitos de la persona. "En el sistema de hoy, se ponen a los resultados como variable primaria. El problema no es eso, sino cómo se consiguen. Esto origina gente estresada, angustiada, preocupada. Es una forma de ser que se manifiesta primero en esos estados de vibración que, está demostrado, son dañinos", es su diagnóstico. En su visión, lo que ocurre en el interior del individuo es también lo que ocurre por fuera de él. "La ilusión de que si yo consigo resultados futuros voy a estar bien y, por lo tanto, no importa estar mal hoy, es de una ignorancia mayúscula. Y la humanidad quedó atrapada en esta ignorancia", dispara.

Como el liderazgo no logra revertir esto, su visión es que se necesita una nueva generación de "líderes/maestros" que desarrollen la capacidad de alcanzar un progreso externo sustentable a partir de la evolución interna consciente, liderando lo mejor de uno para el beneficio de todos. La solución: "Entrar en un camino de autoconocimiento que permita descubrir esa ignorancia. Hay que enriquecerse a uno mismo. Cada uno tiene que encontrar la fuente de bienestar y abundancia". Así, a través de las meditaciones, los líderes pueden acceder a un lugar del interior donde estén en paz y, con eso, desactivar los malestares. "Se rompe la barrera de la vida profesional y personal. Pero con la formación actual no alcanza", concluye. F.R.